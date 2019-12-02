Sony Xperia 5 обладает оригинальным форм-фактором 21:9, который идеально подходит для просмотра широкоформатных фильмов – не будет черных полос сверху и снизу. При этом у него очень тонкие рамки и нет вырезов в дисплее, что является достоинством смартфона. Сенсор отпечатков пальцев размещен на правой боковой грани, тогда как конкуренты имеют встроенные в дисплей.