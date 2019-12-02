Sony Xperia 5
Дисплей
74
Производительность
78
Батарея
72
Камера
76
Итоговая оценка
76
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Оригинальный форм-фактор – удобно смотреть фильмы
- Производительный процессор с хорошим запасом мощности
- Быстрая проводная зарядка 30 Ватт
- Достойная тройная камера
- В комплекте хорошая гарнитура
- Нет беспроводной зарядки аккумулятора
- Только один вариант памяти
- Сканер отпечатков пальцев находится на боковой панели
- Нет 3.5 мм аудиоразъема для наушников
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5
74
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|20.9:9
|Плотность пикселей
|449 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|80.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
566 нит
76
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|Ширина
|68 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|IP65
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.9%
Sony Xperia 5 обладает оригинальным форм-фактором 21:9, который идеально подходит для просмотра широкоформатных фильмов – не будет черных полос сверху и снизу. При этом у него очень тонкие рамки и нет вырезов в дисплее, что является достоинством смартфона. Сенсор отпечатков пальцев размещен на правой боковой грани, тогда как конкуренты имеют встроенные в дисплей.
78
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Архитектура
|1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Частота GPU
|585 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
3458
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10779
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
2653
AnTuTu Benchmark 7
337155
AnTuTu Benchmark 8
432957
73
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
72
Батарея
|Объем
|3140 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:40 ч.
Время просмотра видео
16:28 ч.
Время разговора (3G)
28:34 ч.
Здесь установлен аккумулятор на 3140 мАч, соответствующий средним размерам корпуса. Он умеет заряжаться достаточно быстро, что компенсирует нехватку времени автономной работы. Нет беспроводной зарядки, тогда как тот самый Galaxy S10e имеет и беспроводную, и обратную PowerShare.
76
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|135°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
101
Качества видео
83
Итоговая оценка камеры
95
76
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat
|19
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100)
80
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
79 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.03 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.95 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 могут отличаться в зависимости от региона.