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Sony Xperia 5

Sony Xperia 5
Дисплей
74
Производительность
78
Батарея
72
Камера
76
Итоговая оценка
76
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный форм-фактор – удобно смотреть фильмы
  • Производительный процессор с хорошим запасом мощности
  • Быстрая проводная зарядка 30 Ватт
  • Достойная тройная камера
  • В комплекте хорошая гарнитура
  • Нет беспроводной зарядки аккумулятора
  • Только один вариант памяти
  • Сканер отпечатков пальцев находится на боковой панели
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема для наушников

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5
74

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
566 нит
76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 5
Инфо
Высота 158 мм
Ширина 68 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость IP65
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.9%

Sony Xperia 5 обладает оригинальным форм-фактором 21:9, который идеально подходит для просмотра широкоформатных фильмов – не будет черных полос сверху и снизу. При этом у него очень тонкие рамки и нет вырезов в дисплее, что является достоинством смартфона. Сенсор отпечатков пальцев размещен на правой боковой грани, тогда как конкуренты имеют встроенные в дисплей.

78

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 640
Частота GPU 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
3458
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10779
Geekbench 5 (одноядерный)
701
Geekbench 5 (многоядерный)
2653
AnTuTu Benchmark 7
337155
AnTuTu Benchmark 8
432957
73

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 16 ГБ
72

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:50 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:40 ч.
Время просмотра видео
16:28 ч.
Время разговора (3G)
28:34 ч.

Здесь установлен аккумулятор на 3140 мАч, соответствующий средним размерам корпуса. Он умеет заряжаться достаточно быстро, что компенсирует нехватку времени автономной работы. Нет беспроводной зарядки, тогда как тот самый Galaxy S10e имеет и беспроводную, и обратную PowerShare.

76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 5
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 135°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
101
Качества видео
83
Итоговая оценка камеры
95
76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 19
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only)
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100)
80

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.03 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 5

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (30 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (2)

Олег Лебедев 25 июня 2020 09:32
Хуже некуда! 1. Экран от фирменного чехла царапается! - за пол года все края поцарапаны насмерть 2. VoLTE/VoWiFi нет и не будет - операторы не поддерживают этот телефон в России 3. Фокусировки по глазам нет
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Unknown 02 декабря 2019 17:38
Самый лучший сайт всегда подробно и четко. Если мне надо инфо о какой нибудь технике я сразу сюда 👏👏👏
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