Тесты дисплея

Sony Xperia 5 II получил OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, что является важной причиной купить смартфон. Дело в том, что повышенная частота улучшает плавность изображения, тем самым глаза устают намного меньше. Он имеет тонкие рамки, но фирменной фишкой является кинематографическое соотношение сторон 21:9. Дисплей получается вытянутым вверх, благодаря чему на нем приятно смотреть фильмы.