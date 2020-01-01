Sony Xperia 5 II
Дисплей
88
Производительность
93
Батарея
82
Камера
74
Итоговая оценка
85
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- OLED-панель с частотой обновления 120 Гц
- Большой объем памяти и быстрый процессор
- Достойная камера с 3-кратным зумом
- Есть оптический стабилизатор
- Смартфон лишен беспроводной зарядки
- Относительно небольшой аккумулятор
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5 II
88
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|Плотность пикселей
|449 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|80.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
534 нит
Sony Xperia 5 II получил OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, что является важной причиной купить смартфон. Дело в том, что повышенная частота улучшает плавность изображения, тем самым глаза устают намного меньше. Он имеет тонкие рамки, но фирменной фишкой является кинематографическое соотношение сторон 21:9. Дисплей получается вытянутым вверх, благодаря чему на нем приятно смотреть фильмы.
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Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|Ширина
|68 мм
|Толщина
|8 мм
|Вес
|163 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Синий, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.9%
93
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2840 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
4384
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13446
Geekbench 5 (одноядерный)
890
Geekbench 5 (многоядерный)
3312
AnTuTu Benchmark 7
478362
AnTuTu Benchmark 8
533674
73
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
82
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:07 ч.
Время просмотра видео
20:54 ч.
Время разговора (3G)
27:35 ч.
74
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Камера на задней панели может порадовать качественными фотографиями, функционал тоже хороший, учитывая тот факт, что там есть 3-кратный зум с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольная съемка. Передняя камера делает не такие детализированные фото, но свою функцию выполняет безотказно.
85
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
|3G сети
|HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100)
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 II могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Sony Xperia 5 II
Оценка пользователей
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