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Sony Xperia 5 II

Sony Xperia 5 II
Дисплей
88
Производительность
93
Батарея
82
Камера
74
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • OLED-панель с частотой обновления 120 Гц
  • Большой объем памяти и быстрый процессор
  • Достойная камера с 3-кратным зумом
  • Есть оптический стабилизатор
  • Смартфон лишен беспроводной зарядки
  • Относительно небольшой аккумулятор

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5 II
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
534 нит

Sony Xperia 5 II получил OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, что является важной причиной купить смартфон. Дело в том, что повышенная частота улучшает плавность изображения, тем самым глаза устают намного меньше. Он имеет тонкие рамки, но фирменной фишкой является кинематографическое соотношение сторон 21:9. Дисплей получается вытянутым вверх, благодаря чему на нем приятно смотреть фильмы.

76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 5 II
Инфо
Высота 158 мм
Ширина 68 мм
Толщина 8 мм
Вес 163 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Металл
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
80.9%
93

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 5 II и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2840 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4384
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13446
Geekbench 5 (одноядерный)
890
Geekbench 5 (многоядерный)
3312
AnTuTu Benchmark 7
478362
AnTuTu Benchmark 8
533674
73

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0
82

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч
Мощность зарядки 21 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:49 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:07 ч.
Время просмотра видео
20:54 ч.
Время разговора (3G)
27:35 ч.
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 5 II
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 3x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера на задней панели может порадовать качественными фотографиями, функционал тоже хороший, учитывая тот факт, что там есть 3-кратный зум с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольная съемка. Передняя камера делает не такие детализированные фото, но свою функцию выполняет безотказно.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2
3G сети HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46(5200), 66(1700/2100)
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 II могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Sony Xperia 5 II

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

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