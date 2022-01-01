Sony Xperia 5 IV Дисплей 94 Производительность 88 Батарея 86 Камера 76 Итоговая оценка 85 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Классический дизайн без вырезов в дисплее и тонкими боковыми рамками

Впечатляющий OLED-дисплей с высокой яркостью и точной цветопередачей

Защищен от влаги по стандарту IP68 и имеет стекло Gorilla Glass Victus

Достойно фотографирует на любой из объективов, которым он оснащен

Мощная начинка позволяет без лагов пользоваться смартфоном В комплекте нет ни кабеля для зарядки, ни адаптера питания

Нет ночного режима съемки

Под максимальной нагрузкой может сильно нагреваться

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5 IV

94 Экран Тип OLED Размер 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2520 пикселей Соотношение сторон 21:9 Плотность пикселей 449 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 650 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 83.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 935 нит

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 5 IV Высота 156 мм Ширина 67 мм Толщина 8.2 мм Вес 172 грамма Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.2%

88 Производительность Все характеристики чипа Сони Иксперия 5 IV и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 818 МГц FLOPS ~2236 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1240 Geekbench 5 (многоядерный) 3479 AnTuTu Benchmark 9 845155 Рейтинг телефонов в AnTuTu 9 - 53 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Stock Android

86 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Время полной зарядки 1:45 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 13:05 ч. Просмотр видео 15:43 ч. Игры 05:30 ч. Режим ожидания 90 ч. Общая автономность 33:26 ч. Рейтинг автономности телефонов - 129 место

76 Камеры Спецификации и тестирование камер Xperia 5 IV Основная камера Матрица 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Зум Оптический, 2.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 124° Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) Основной объектив - 12 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 60 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.5", Sony IMX 563 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 IV от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 12 мегапикселей Разрешение фото 4000 x 3000 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1.25 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.9" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 121 Качество видео 113 Итоговая оценка камеры 119

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Да LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 IV могут отличаться в зависимости от региона.