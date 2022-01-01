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Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 5 IV
Дисплей
94
Производительность
88
Батарея
86
Камера
76
Итоговая оценка
85
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Классический дизайн без вырезов в дисплее и тонкими боковыми рамками
  • Впечатляющий OLED-дисплей с высокой яркостью и точной цветопередачей
  • Защищен от влаги по стандарту IP68 и имеет стекло Gorilla Glass Victus
  • Достойно фотографирует на любой из объективов, которым он оснащен
  • Мощная начинка позволяет без лагов пользоваться смартфоном
  • В комплекте нет ни кабеля для зарядки, ни адаптера питания
  • Нет ночного режима съемки
  • Под максимальной нагрузкой может сильно нагреваться

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Сони Иксперия 5 IV
94

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 650 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
935 нит
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Sony Xperia 5 IV
Высота 156 мм
Ширина 67 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
88

Производительность

Все характеристики чипа Сони Иксперия 5 IV и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1240
Geekbench 5 (многоядерный)
3479
AnTuTu Benchmark 9
845155
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Stock Android
86

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч.
Просмотр видео 15:43 ч.
Игры 05:30 ч.
Режим ожидания 90 ч.
Общая автономность
33:26 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xperia 5 IV
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Sony IMX 563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 IV от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.25 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.9"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
121
Качество видео
113
Итоговая оценка камеры
119
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Да
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xperia 5 IV могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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