Tecno Camon 19 Дисплей 70 Производительность 26 Батарея 78 Камера 61 Итоговая оценка 59 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Большой экран с высоким разрешением

Камера умеет делать портретные фотографии неплохого качества

Емкая батарея позволяет использовать смартфона пару дней без подзарядки

Боковой сканер отпечатков пальцев очень удобен в эксплуатации Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц

Нет объектива для сверхширокоугольной съемки

Вместо физического гироскопа использует программный, которые может работать некорректно

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19

70 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.6%

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 19 Высота 166.63 мм Ширина 74.37 мм Толщина 8.3 мм Вес 198 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 88.6%

26 Производительность Все характеристики чипа Текно Камон 19 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 356 Geekbench 5 (многоядерный) 1280 AnTuTu Benchmark 9 202490

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HIOS 8.6

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Время полной зарядки 2:33 ч.

61 Камеры Спецификации и тестирование камер Camon 19 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 19 могут отличаться в зависимости от региона.