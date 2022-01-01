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Tecno Camon 19

Tecno Camon 19
Дисплей
70
Производительность
26
Батарея
78
Камера
61
Итоговая оценка
59
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с высоким разрешением
  • Камера умеет делать портретные фотографии неплохого качества
  • Емкая батарея позволяет использовать смартфона пару дней без подзарядки
  • Боковой сканер отпечатков пальцев очень удобен в эксплуатации
  • Экран имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
  • Нет объектива для сверхширокоугольной съемки
  • Вместо физического гироскопа использует программный, которые может работать некорректно

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19
70

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.6%
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 19
Высота 166.63 мм
Ширина 74.37 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.6%
26

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 19 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
356
Geekbench 5 (многоядерный)
1280
AnTuTu Benchmark 9
202490
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HIOS 8.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:33 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 19
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 19 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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2. Tecno Camon 19 против Xiaomi Redmi Note 11
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