Tecno Camon 19 Pro Дисплей 83 Производительность 41 Батарея 78 Камера 70 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки 120-герцовый дисплей с высоким разрешением

Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом

Есть оптическая стабилизация изображения и лазерный автофокус

Большая батарея достаточно быстро заряжается благодаря мощному зарядному устройству Отсутствует сверхширокоугольный объектив

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19 Про

83 Экран Тип IPS LCD Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20.5:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 480 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 88.2%

55 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 19 Pro Высота 166.79 мм Ширина 74.55 мм Толщина 8.58 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 88.2%

41 Производительность Все характеристики чипа Текно Камон 19 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 950 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 515 Geekbench 5 (многоядерный) 1613 AnTuTu Benchmark 9 337544

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HIOS 8.6

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут) Время полной зарядки 1:05 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Camon 19 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 6000 Зум Оптический, 2x Вспышка Quad LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.4 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Июнь 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 19 Pro могут отличаться в зависимости от региона.