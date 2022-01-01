Tecno Camon 19 Pro
Дисплей
83
Производительность
41
Батарея
78
Камера
70
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- 120-герцовый дисплей с высоким разрешением
- Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом
- Есть оптическая стабилизация изображения и лазерный автофокус
- Большая батарея достаточно быстро заряжается благодаря мощному зарядному устройству
- Отсутствует сверхширокоугольный объектив
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19 Про
83
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|480 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|88.2%
55
Дизайн и корпус
|Высота
|166.79 мм
|Ширина
|74.55 мм
|Толщина
|8.58 мм
|Вес
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.2%
41
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
515
Geekbench 5 (многоядерный)
1613
AnTuTu Benchmark 9
337544
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|HIOS 8.6
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 24 минут)
|Время полной зарядки
|1:05 ч.
70
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 6000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 19 Pro могут отличаться в зависимости от региона.