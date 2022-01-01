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Tecno Camon 19 Pro

Tecno Camon 19 Pro
Дисплей
83
Производительность
41
Батарея
78
Камера
70
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • 120-герцовый дисплей с высоким разрешением
  • Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом
  • Есть оптическая стабилизация изображения и лазерный автофокус
  • Большая батарея достаточно быстро заряжается благодаря мощному зарядному устройству
  • Отсутствует сверхширокоугольный объектив

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Камон 19 Про
83

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 480 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 88.2%
55

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 19 Pro
Высота 166.79 мм
Ширина 74.55 мм
Толщина 8.58 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.2%
41

Производительность

Все характеристики чипа Текно Камон 19 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
515
Geekbench 5 (многоядерный)
1613
AnTuTu Benchmark 9
337544
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HIOS 8.6
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут)
Время полной зарядки 1:05 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 19 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.4
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 19 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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