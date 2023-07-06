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Tecno Camon 20

Tecno Camon 20
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Helio G85
  • Камера: 3 (64 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 190 г.

Обзор

Дисплей
66
Камера
64
Производительность
29
Игры
33*
Батарея
79*
Коммуникации
68
Итоговая оценка
59*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Достаточно большой дисплей с высоким разрешением
  • Способен проработать целый день без подзарядки
  • Поддерживает быструю зарядку и подходящий адаптер питания идет в комплекте
  • Пара динамиков радуют неплохим звучанием
  • Есть влагозащита
  • Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
  • HIOS 13 не славится хорошей оптимизацией

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 20
Высота 163.4 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.2 мм
Вес 190 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%

Производительность

Все характеристики чипа Tecno Camon 20 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
366
Geekbench 5 (многоядерный)
1281
AnTuTu Benchmark 9
249170
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 1:28 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 20
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 20 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Camon 20 или Tecno Camon 20 Pro
2. Tecno Camon 20 или Tecno Camon 19
3. Tecno Camon 20 или Tecno Camon 19 Pro
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10. Tecno Camon 20 или Infinix Hot 30
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Отзывы (1)

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Кеша 06 июля 2023 09:51
Мусор 60гц в 2023? Хотя бы 90 поставили.
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