Tecno Camon 20
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Helio G85
- Камера: 3 (64 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 190 г.
Обзор
Дисплей
66
Камера
64
Производительность
29
Игры
33*
Батарея
79*
Коммуникации
68
Итоговая оценка
59*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Достаточно большой дисплей с высоким разрешением
- Способен проработать целый день без подзарядки
- Поддерживает быструю зарядку и подходящий адаптер питания идет в комплекте
- Пара динамиков радуют неплохим звучанием
- Есть влагозащита
- Дисплей имеет стандартную частоту обновления 60 Гц
- HIOS 13 не славится хорошей оптимизацией
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|163.4 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|Вес
|190 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.7%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
366
Geekbench 5 (многоядерный)
1281
AnTuTu Benchmark 9
249170
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|HIOS 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:28 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 20 могут отличаться в зависимости от региона.