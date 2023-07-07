Tecno Camon 20 Premier Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400

6.67" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Dimensity 8050

MediaTek Dimensity 8050 Камера: 3 (50 MP + 108 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 108 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 202.5 г.

Обзор Дисплей 81 Камера 75 Производительность 55 Игры 53 Батарея 75 Коммуникации 74 Итоговая оценка 70

Преимущества и недостатки Оригинальный внешний вид и богатая комплектация смартфона

Оригинальный внешний вид и богатая комплектация смартфона Большой экран с высокой частотой обновления и точной цветопередачей

Большой экран с высокой частотой обновления и точной цветопередачей Предлагает достаточно приятный опыт фото и видеосъемки

Предлагает достаточно приятный опыт фото и видеосъемки Громкие стереодинамики с чистым звучанием Дисплей мог бы быть немного ярче

Дисплей мог бы быть немного ярче От производителя нет заявлений о какой-либо влагозащите корпуса

От производителя нет заявлений о какой-либо влагозащите корпуса Процессор склонен к перегреву и потере производительности

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20 Premier

Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 900 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.3% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 688 нит

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 20 Premier Высота 161.9 мм Ширина 74.3 мм Толщина 7.8 мм Вес 202.5 грамма Водонепроницаемость Нет Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.3%

Производительность Все характеристики чипа Tecno Camon 20 Premier и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8050 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78

- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G77 MC9 Частота GPU 850 МГц FLOPS ~980 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 862 Geekbench 5 (многоядерный) 3075 AnTuTu Benchmark 9 656363 CPU 148881 GPU 238609 Memory 138474 UX 124830 Total score 656363 3DMark Wild Life Performance 4534 Web score 9375 Video editing 6540 Photo editing 40589 Data manipulation 8265 Writing score 19564 Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 512 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI HIOS 13

Батарея Объем 5000 мАч Макс. мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут) Время полной зарядки 1:14 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 11:13 ч. Просмотр видео 16:28 ч. Игры 05:41 ч. Режим ожидания 88 ч. Общая автономность 31:51 ч.

Камеры Спецификации и тестирование камер Camon 20 Premier Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 115° Количество объективов 3 (50 МП + 108 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 108 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2023 года Дата начала продаж Май 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 20 Premier могут отличаться в зависимости от региона.