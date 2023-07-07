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Tecno Camon 20 Premier

Tecno Camon 20 Premier
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 8050
  • Камера: 3 (50 MP + 108 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 202.5 г.

Обзор

Дисплей
81
Камера
75
Производительность
55
Игры
53
Батарея
75
Коммуникации
74
Итоговая оценка
70

Преимущества и недостатки

  • Оригинальный внешний вид и богатая комплектация смартфона
  • Большой экран с высокой частотой обновления и точной цветопередачей
  • Предлагает достаточно приятный опыт фото и видеосъемки
  • Громкие стереодинамики с чистым звучанием
  • Дисплей мог бы быть немного ярче
  • От производителя нет заявлений о какой-либо влагозащите корпуса
  • Процессор склонен к перегреву и потере производительности

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 20 Premier

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 900 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
688 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Camon 20 Premier
Высота 161.9 мм
Ширина 74.3 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 202.5 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.3%

Производительность

Все характеристики чипа Tecno Camon 20 Premier и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8050
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G77 MC9
Частота GPU 850 МГц
FLOPS ~980 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
862
Geekbench 5 (многоядерный)
3075
AnTuTu Benchmark 9
656363
CPU 148881
GPU 238609
Memory 138474
UX 124830
Total score 656363
3DMark Wild Life Performance
4534
Web score 9375
Video editing 6540
Photo editing 40589
Data manipulation 8265
Writing score 19564
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 2048 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:13 ч.
Просмотр видео 16:28 ч.
Игры 05:41 ч.
Режим ожидания 88 ч.
Общая автономность
31:51 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Camon 20 Premier
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 115°
Количество объективов 3 (50 МП + 108 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 108 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 45 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Camon 20 Premier могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Camon 20 или Tecno Camon 20 Premier
2. Tecno Camon 20 Pro или Tecno Camon 20 Premier
3. Tecno Camon 20 Pro 5G или Tecno Camon 20 Premier
4. Infinix Note 30 Pro или Tecno Camon 20 Premier
5. Tecno Phantom X2 Pro или Tecno Camon 20 Premier
6. Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G или Tecno Camon 20 Premier
7. Apple iPhone 14 Pro Max или Tecno Camon 20 Premier
8. Samsung Galaxy A34 5G или Tecno Camon 20 Premier
9. Samsung Galaxy A54 5G или Tecno Camon 20 Premier
10. Tecno Camon 19 Pro или Tecno Camon 20 Premier
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Отзывы (1)

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Таймырка 07 июля 2023 13:23
вроде бы камеры 50;108;108 мегапикселей.
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