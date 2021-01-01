Tecno Pova 2 имеет экран, который не имеет запаса яркость, поэтому на улице пользоваться смартфоном достаточно трудно. Несмотря на то, что это IPS, мы заметили некоторые изъяны в плане углов обзора – если повернуть дисплей немного в сторону, то наблюдается искажение цветов. Контрастность тоже весьма слабая, но разрешения хватает, чтобы четкость была достаточной для чтения мелкого текста.