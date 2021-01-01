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Tecno Pova 2

Tecno Pova 2
Дисплей
67
Производительность
44
Батарея
85
Камера
61
Итоговая оценка
63
Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромный IPS-экран с разрешением FHD+
  • Установлена рекордно большая батарея на 7000 мАч
  • Есть объектив для макросъемки
  • Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
  • Отсутствует сверхширокоугольная съемка
  • Нет гироскопа
  • Батарея долго заряжается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 2
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.8%
Максимальная яркость
475 нит

Tecno Pova 2 имеет экран, который не имеет запаса яркость, поэтому на улице пользоваться смартфоном достаточно трудно. Несмотря на то, что это IPS, мы заметили некоторые изъяны в плане углов обзора – если повернуть дисплей немного в сторону, то наблюдается искажение цветов. Контрастность тоже весьма слабая, но разрешения хватает, чтобы четкость была достаточной для чтения мелкого текста.

50

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 2
Высота 173.3 мм
Ширина 78.8 мм
Толщина 9.6 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.8%
44

Производительность

Все характеристики чипа Текно Пова 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
372
Geekbench 5 (многоядерный)
1330
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6
85

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 90 минут)
Время полной зарядки 3:30 ч.

Отметим наличие в смартфоне батареи на 7000 мАч, которая обеспечивает впечатляющее время автономной работы. Он может чуть ли не целую неделю работать без подзарядки. Поддержка Quick Charge на месте, но комплектный адаптер питания имеет мощность всего 18 Вт, так что заряжаться он будет больше трех часов.

61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pova 2
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Хоть здесь и 48-мегапиксельная камера, по умолчанию снимки имеют разрешение 12 МП. Как для такого бюджетного устройства, фотографии получаются неплохими. Автофокус работает с задержкой, но особых неудобств это не создает. Оптической стабилизации нет, а цифровая не справляется со своими функциями.

72

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3G сети HSDPA 850 / 900 / 2100
4G сети LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 / B48
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июнь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Tecno Pova 2

Оценка пользователей

3.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova 2 и Xiaomi Redmi Note 9
2. Tecno Pova 2 и Xiaomi Redmi 9
3. Tecno Pova 2 и Samsung Galaxy M51
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