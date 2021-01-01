Tecno Pova 2
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромный IPS-экран с разрешением FHD+
- Установлена рекордно большая батарея на 7000 мАч
- Есть объектив для макросъемки
- Встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев работает без нареканий
- Отсутствует сверхширокоугольная съемка
- Нет гироскопа
- Батарея долго заряжается
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 2
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20.5:9
|Плотность пикселей
|389 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.8%
Tecno Pova 2 имеет экран, который не имеет запаса яркость, поэтому на улице пользоваться смартфоном достаточно трудно. Несмотря на то, что это IPS, мы заметили некоторые изъяны в плане углов обзора – если повернуть дисплей немного в сторону, то наблюдается искажение цветов. Контрастность тоже весьма слабая, но разрешения хватает, чтобы четкость была достаточной для чтения мелкого текста.
Дизайн и корпус
|Высота
|173.3 мм
|Ширина
|78.8 мм
|Толщина
|9.6 мм
|Вес
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~54 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|HIOS 7.6
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 90 минут)
|Время полной зарядки
|3:30 ч.
Отметим наличие в смартфоне батареи на 7000 мАч, которая обеспечивает впечатляющее время автономной работы. Он может чуть ли не целую неделю работать без подзарядки. Поддержка Quick Charge на месте, но комплектный адаптер питания имеет мощность всего 18 Вт, так что заряжаться он будет больше трех часов.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|4 (48 МП + 2 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Хоть здесь и 48-мегапиксельная камера, по умолчанию снимки имеют разрешение 12 МП. Как для такого бюджетного устройства, фотографии получаются неплохими. Автофокус работает с задержкой, но особых неудобств это не создает. Оптической стабилизации нет, а цифровая не справляется со своими функциями.
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 2100
|4G сети
|LTE B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B38 / B40 / B48
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол