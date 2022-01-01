Tecno Pova 3 Дисплей 76 Производительность 34 Батарея 85 Камера 56 Итоговая оценка 62 Класс Бюджетный Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 3

76 Экран Тип IPS LCD Размер 6.9 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20.5:9 Плотность пикселей 389 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 82.3%

49 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 3 Высота 173.1 мм Ширина 78.5 мм Толщина 9.4 мм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 82.3%

34 Производительность Все характеристики чипа Текно Пова 3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G88 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MC2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~62 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 354 Geekbench 5 (многоядерный) 1349 AnTuTu Benchmark 9 260703 CPU 75691 GPU 50341 Memory 65612 UX 69885 Total score 260703

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI HIOS 7.6

85 Батарея Характеристики Объем 7000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут) Время полной зарядки 2:05 ч.

56 Камеры Спецификации и тестирование камер Pova 3 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Quad LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

71 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 7 Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Май 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 3 могут отличаться в зависимости от региона.