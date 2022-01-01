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Tecno Pova 3

Tecno Pova 3
Дисплей
76
Производительность
34
Батарея
85
Камера
56
Итоговая оценка
62
Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 3
76

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20.5:9
Плотность пикселей 389 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.3%
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 3
Высота 173.1 мм
Ширина 78.5 мм
Толщина 9.4 мм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
82.3%
34

Производительность

Все характеристики чипа Текно Пова 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
354
Geekbench 5 (многоядерный)
1349
AnTuTu Benchmark 9
260703
CPU 75691
GPU 50341
Memory 65612
UX 69885
Total score 260703
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HIOS 7.6
85

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 50 минут)
Время полной зарядки 2:05 ч.
56

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pova 3
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
71

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Infinix Note 10 Pro или Tecno Pova 3
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