Tecno Pova 4 Pro Дисплей 77 Производительность 49 Батарея 91 Камера 45 Итоговая оценка 63 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Благодаря 90 Гц дисплей отображает очень плавную картинку

Большая диагональ панели, которая имеет высокую плотность пикселей

Установлена крупная батарея с поддержкой 45-ваттной зарядки

Неплохие стереодинамики с 24-битным звуком Слабые основная и фронтальная камеры

Нет места для карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 4 Про

77 Экран Тип AMOLED Размер 6.66 дюймов Разрешение 1080 x 2460 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 403 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83%

42 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 4 Pro Высота 164.79 мм Ширина 77 мм Толщина 9.19 мм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83%

49 Производительность Все характеристики чипа Текно Пова 4 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 1866 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256 ГБ Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 563 Geekbench 5 (многоядерный) 1836 AnTuTu Benchmark 9 359559

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HiOS 8.6

91 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 45 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут)

45 Камеры Спецификации и тестирование камер Pova 4 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП) Основной объектив - 50 МП

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

72 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Наушники

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.