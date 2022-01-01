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Tecno Pova 4 Pro

Tecno Pova 4 Pro
Дисплей
77
Производительность
49
Батарея
91
Камера
45
Итоговая оценка
63
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Благодаря 90 Гц дисплей отображает очень плавную картинку
  • Большая диагональ панели, которая имеет высокую плотность пикселей
  • Установлена крупная батарея с поддержкой 45-ваттной зарядки
  • Неплохие стереодинамики с 24-битным звуком
  • Слабые основная и фронтальная камеры
  • Нет места для карты памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 4 Про
77

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.66 дюймов
Разрешение 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83%
42

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova 4 Pro
Высота 164.79 мм
Ширина 77 мм
Толщина 9.19 мм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83%
49

Производительность

Все характеристики чипа Текно Пова 4 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
563
Geekbench 5 (многоядерный)
1836
AnTuTu Benchmark 9
359559
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HiOS 8.6
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 24 минут)
45

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pova 4 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (50 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.8 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova 4 Pro против Tecno Pova 3
2. Tecno Pova 4 Pro против Tecno Pova 4

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