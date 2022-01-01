Tecno Pova 4 Pro
Дисплей
77
Производительность
49
Батарея
91
Камера
45
Итоговая оценка
63
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Благодаря 90 Гц дисплей отображает очень плавную картинку
- Большая диагональ панели, которая имеет высокую плотность пикселей
- Установлена крупная батарея с поддержкой 45-ваттной зарядки
- Неплохие стереодинамики с 24-битным звуком
- Слабые основная и фронтальная камеры
- Нет места для карты памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова 4 Про
77
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.66 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2460 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
42
Дизайн и корпус
|Высота
|164.79 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|9.19 мм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83%
49
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
563
Geekbench 5 (многоядерный)
1836
AnTuTu Benchmark 9
359559
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|HiOS 8.6
91
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|45 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 24 минут)
45
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (50 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
72
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova 4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.