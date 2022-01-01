Tecno Pova Neo 2
Дисплей
67
Производительность
25
Батарея
85
Камера
53
Итоговая оценка
58
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Огромная диагональ позволяет с комфортом потреблять контент
- Повышенная частота экрана до 90 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона
- Батарея имеет целых 7000 мАч, которые обеспечивают отличную автономность мобильного устройства
- Доступно несколько вариантов памяти
- Сложно получить качественные фотографии и видео от камер смартфона
- Невысокое разрешение экрана может доставлять неудобства
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова Нео 2
67
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.82 дюймов
|Разрешение
|720 x 1640 пикселей
|Плотность пикселей
|263 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.1%
49
Дизайн и корпус
|Высота
|170.86 мм
|Ширина
|77.79 мм
|Толщина
|9.63 мм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
25
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~59 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
366
Geekbench 5 (многоядерный)
1346
AnTuTu Benchmark 9
206997
|CPU
|67787
|GPU
|34717
|Memory
|44481
|UX
|61458
|Total score
|206997
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
85
Батарея
|Объем
|7000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 55 минут)
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
53
Камеры
|Матрица
|16 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Количество объективов
|2 (16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Нет
59
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova Neo 2 могут отличаться в зависимости от региона.