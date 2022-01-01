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Tecno Pova Neo 2

Tecno Pova Neo 2
Дисплей
67
Производительность
25
Батарея
85
Камера
53
Итоговая оценка
58
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Огромная диагональ позволяет с комфортом потреблять контент
  • Повышенная частота экрана до 90 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона
  • Батарея имеет целых 7000 мАч, которые обеспечивают отличную автономность мобильного устройства
  • Доступно несколько вариантов памяти
  • Сложно получить качественные фотографии и видео от камер смартфона
  • Невысокое разрешение экрана может доставлять неудобства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова Нео 2
67

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.82 дюймов
Разрешение 720 x 1640 пикселей
Плотность пикселей 263 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.1%
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova Neo 2
Высота 170.86 мм
Ширина 77.79 мм
Толщина 9.63 мм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.1%
25

Производительность

Все характеристики чипа Текно Пова Нео 2 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
366
Geekbench 5 (многоядерный)
1346
AnTuTu Benchmark 9
206997
CPU 67787
GPU 34717
Memory 44481
UX 61458
Total score 206997
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
60

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
85

Батарея

Характеристики
Объем 7000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 55 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч.
53

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pova Neo 2
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
59

Звук

3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Проводная гарнитура
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova Neo 2 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Pova Neo 2 и Pova 3
2. Tecno Pova Neo 2 и Pova 4

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