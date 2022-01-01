Tecno Pova Neo 2 Дисплей 67 Производительность 25 Батарея 85 Камера 53 Итоговая оценка 58 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Огромная диагональ позволяет с комфортом потреблять контент

Повышенная частота экрана до 90 Гц позитивно сказывается на плавности работы смартфона

Батарея имеет целых 7000 мАч, которые обеспечивают отличную автономность мобильного устройства

Доступно несколько вариантов памяти Сложно получить качественные фотографии и видео от камер смартфона

Невысокое разрешение экрана может доставлять неудобства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Пова Нео 2

67 Экран Тип IPS LCD Размер 6.82 дюймов Разрешение 720 x 1640 пикселей Плотность пикселей 263 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 450 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.1%

49 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Pova Neo 2 Высота 170.86 мм Ширина 77.79 мм Толщина 9.63 мм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий, Оранжевый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.1%

25 Производительность Все характеристики чипа Текно Пова Нео 2 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G85 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G52 MP2 Частота GPU 1000 МГц FLOPS ~59 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 366 Geekbench 5 (многоядерный) 1346 AnTuTu Benchmark 9 206997 CPU 67787 GPU 34717 Memory 44481 UX 61458 Total score 206997

60 Программное обеспечение Операционная система Android 12

85 Батарея Характеристики Объем 7000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 55 минут) Время полной зарядки 2:20 ч.

53 Камеры Спецификации и тестирование камер Pova Neo 2 Основная камера Матрица 16 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 2 (16 МП + 2 МП) Основной объектив - 16 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

Времяпролетный объектив - 2 МП

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

59 Звук 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Проводная гарнитура

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pova Neo 2 могут отличаться в зависимости от региона.