Главная > Смартфоны Other > Tecno Spark 10: цена, технические характеристики и отзывы

Tecno Spark 10

Tecno Spark 10
  • Дисплей: 6.6" IPS LCD - 720 x 1612
  • Чип: MediaTek Helio G37
  • Камера: 2 (50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 202 г.

Обзор

Дисплей
62
Камера
48
Производительность
20
Игры
13
Батарея
72*
Коммуникации
67
Итоговая оценка
50*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • 90-герцовая панель немного улучшает плавность работы смартфона
  • Большая батарея обеспечивает отличную автономность
  • Мощная вспышка есть спереди и сзади смартфона
  • Боковой сканер отпечатков пальцев отлично себя зарекомендовал
  • Далеко не самый яркий дисплей, из-за чего пользоваться смартфоном на улице не всегда приятно
  • Откровенно слабая основная и фронтальная камеры

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Spark 10

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.7%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark 10
Высота 163.89 мм
Ширина 75.39 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.7%

Производительность

Все характеристики чипа Tecno Spark 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G37
Макс. частота 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~56 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
182
Geekbench 5 (многоядерный)
957
AnTuTu Benchmark 9
140898
CPU 36110
GPU 27935
Memory 34961
UX 40729
Total score 140898
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI HIOS 12

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Spark 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8190 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Tecno Spark 10 Pro и Tecno Spark 10
2. Infinix Hot 30i и Tecno Spark 10
3. Infinix Hot 30 и Tecno Spark 10
4. Tecno Camon 19 и Tecno Spark 10
5. Realme C55 и Tecno Spark 10
6. Xiaomi Redmi Note 12 и Tecno Spark 10
7. Tecno Camon 20 и Tecno Spark 10
8. Xiaomi Redmi 12 и Tecno Spark 10
9. Motorola Moto G (2023) и Tecno Spark 10
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Написать отзыв

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры