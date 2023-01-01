Tecno Spark 10
- Дисплей: 6.6" IPS LCD - 720 x 1612
- Чип: MediaTek Helio G37
- Камера: 2 (50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 202 г.
Обзор
Дисплей
62
Камера
48
Производительность
20
Игры
13
Батарея
72*
Коммуникации
67
Итоговая оценка
50*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- 90-герцовая панель немного улучшает плавность работы смартфона
- Большая батарея обеспечивает отличную автономность
- Мощная вспышка есть спереди и сзади смартфона
- Боковой сканер отпечатков пальцев отлично себя зарекомендовал
- Далеко не самый яркий дисплей, из-за чего пользоваться смартфоном на улице не всегда приятно
- Откровенно слабая основная и фронтальная камеры
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Spark 10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.7%
Дизайн и корпус
|Высота
|163.89 мм
|Ширина
|75.39 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.7%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G37
|Макс. частота
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~56 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
182
Geekbench 5 (многоядерный)
957
AnTuTu Benchmark 9
140898
|CPU
|36110
|GPU
|27935
|Memory
|34961
|UX
|40729
|Total score
|140898
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|HIOS 12
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (35% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8190 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (50 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|7
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 10 могут отличаться в зависимости от региона.