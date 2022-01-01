Tecno Spark 8C
Дисплей
65
Производительность
23
Батарея
70
Камера
48
Итоговая оценка
52
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Экран имеет частоту обновления 90 Гц
- 64 ГБ встроенного накопителя хватает рядовому пользователю
- Емкая батарея способна обеспечить пару дней автономной работой
- Есть влагозащита корпуса
- Для такой диагонали нужно более высокое разрешение
- Нет запаса производительности
- Отсутствует быстрая зарядка
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 8С
65
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|267 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
Максимальная яркость
450 нит
56
Дизайн и корпус
|Высота
|164.57 мм
|Ширина
|76 мм
|Толщина
|8.95 мм
|Вес
|193 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX2
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
23
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|2, 3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|Количество каналов
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
301
Geekbench 5 (многоядерный)
1184
AnTuTu Benchmark 9
169422
|CPU
|60630
|GPU
|21826
|Memory
|38655
|UX
|48282
|Total score
|169422
60
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|HiOS 7.6
70
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
48
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 0 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
56
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Тип USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, Beidou
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
|3G сети
|UMTS 2100 / 900 MHz
|4G сети
|LTE 2300(band 40), 1800(band 3)
|Поддержка 5G
|Нет
53
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2022 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 8C могут отличаться в зависимости от региона.