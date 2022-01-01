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Tecno Spark 8C

Tecno Spark 8C
Дисплей
65
Производительность
23
Батарея
70
Камера
48
Итоговая оценка
52
Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет частоту обновления 90 Гц
  • 64 ГБ встроенного накопителя хватает рядовому пользователю
  • Емкая батарея способна обеспечить пару дней автономной работой
  • Есть влагозащита корпуса
  • Для такой диагонали нужно более высокое разрешение
  • Нет запаса производительности
  • Отсутствует быстрая зарядка

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 8С
65

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Максимальная яркость
450 нит
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark 8C
Высота 164.57 мм
Ширина 76 мм
Толщина 8.95 мм
Вес 193 грамма
Водонепроницаемость IPX2
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
23

Производительность

Все характеристики чипа Текно Спарк 8С и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
301
Geekbench 5 (многоядерный)
1184
AnTuTu Benchmark 9
169422
CPU 60630
GPU 21826
Memory 38655
UX 48282
Total score 169422
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60

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HiOS 7.6
70

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
48

Камеры

Спецификации и тестирование камер Spark 8C
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 0 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS
56

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Тип USB Micro USB
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, Beidou
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz
3G сети UMTS 2100 / 900 MHz
4G сети LTE 2300(band 40), 1800(band 3)
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2022 года
Дата начала продаж Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 8C могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Redmi 9A или Tecno Spark 8C
2. Xiaomi Poco C31 или Tecno Spark 8C

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