Tecno Spark 8C Дисплей 65 Производительность 23 Батарея 70 Камера 48 Итоговая оценка 52 Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Экран имеет частоту обновления 90 Гц

64 ГБ встроенного накопителя хватает рядовому пользователю

Емкая батарея способна обеспечить пару дней автономной работой

Есть влагозащита корпуса Для такой диагонали нужно более высокое разрешение

Нет запаса производительности

Отсутствует быстрая зарядка

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк 8С

65 Экран Тип IPS LCD Размер 6.6 дюймов Разрешение 720 x 1612 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 267 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 83.7% Максимальная яркость 450 нит

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark 8C Высота 164.57 мм Ширина 76 мм Толщина 8.95 мм Вес 193 грамма Водонепроницаемость IPX2 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 83.7%

23 Производительность Все характеристики чипа Текно Спарк 8С и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Unisoc T606 Макс. частота 1600 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75 Кэш L3 1 МБ Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 2, 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR3 Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 301 Geekbench 5 (многоядерный) 1184 AnTuTu Benchmark 9 169422 CPU 60630 GPU 21826 Memory 38655 UX 48282 Total score 169422

60 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI HiOS 7.6

70 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

48 Камеры Спецификации и тестирование камер Spark 8C Основная камера Матрица 13 мегапикселей Разрешение фото 4128 x 3096 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 0 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 27 мм

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 720p при 30 FPS

56 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot Версия Bluetooth 5 Тип USB Micro USB Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, Beidou NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz 3G сети UMTS 2100 / 900 MHz 4G сети LTE 2300(band 40), 1800(band 3) Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2022 года Дата начала продаж Февраль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель microUSB

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark 8C могут отличаться в зависимости от региона.