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Tecno Spark Go 2023

Tecno Spark Go 2023
  • Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1600
  • Чип: Mediatek Helio A22
  • Камера: 2 (13 MP + 0.3 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 199 г.

Обзор

Дисплей
61
Производительность
11
Батарея
66
Камера
50
Коммуникации
62
Итоговая оценка
49

Преимущества и недостатки

  • Приличный по качеству дисплей
  • Двойная камера умеет снимать портретные фотографии
  • Емкая батарея способна обеспечить более суток автономной работы смартфона
  • Есть поддержка OTG и FM-радио
  • Оснащен двумя слотами для SIM и отдельным для карты памяти
  • Невысокая яркость дисплея может вызывать дискомфорт во время эксплуатации на улице
  • Начинка устройства не выделяется производительностью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк Го 2023
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84%
56

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark Go 2023
Высота 163.86 мм
Ширина 75.51 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 199 граммов
Водонепроницаемость IPX2
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
84%
11

Производительность

Все характеристики чипа Текно Спарк Го 2023 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio A22
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 4 (4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320
Частота GPU 660 МГц
FLOPS ~42.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
155
Geekbench 5 (многоядерный)
561
AnTuTu Benchmark 9
100225
CPU 28014
GPU 10364
Memory 27936
UX 33381
Total score 100225
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3
Количество каналов 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
54

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI HIOS 12
66

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Нет
50

Камеры

Спецификации и тестирование камер Spark Go 2023
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
62

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Нет
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
Поддержка 5G Нет
53

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2023 года
Дата начала продаж Январь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark Go 2023 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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