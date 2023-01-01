Tecno Spark Go 2023 Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1600

6.56" IPS LCD - 720 x 1600 Чип: Mediatek Helio A22

Mediatek Helio A22 Камера: 2 (13 MP + 0.3 MP)

2 (13 MP + 0.3 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 199 г.

Обзор Дисплей 61 Производительность 11 Батарея 66 Камера 50 Коммуникации 62 Итоговая оценка 49

Преимущества и недостатки Приличный по качеству дисплей

Приличный по качеству дисплей Двойная камера умеет снимать портретные фотографии

Двойная камера умеет снимать портретные фотографии Емкая батарея способна обеспечить более суток автономной работы смартфона

Емкая батарея способна обеспечить более суток автономной работы смартфона Есть поддержка OTG и FM-радио

Есть поддержка OTG и FM-радио Оснащен двумя слотами для SIM и отдельным для карты памяти Невысокая яркость дисплея может вызывать дискомфорт во время эксплуатации на улице

Невысокая яркость дисплея может вызывать дискомфорт во время эксплуатации на улице Начинка устройства не выделяется производительностью

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Текно Спарк Го 2023

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.56 дюймов Разрешение 720 x 1600 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 267 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 84%

56 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Tecno Spark Go 2023 Высота 163.86 мм Ширина 75.51 мм Толщина 8.9 мм Вес 199 граммов Водонепроницаемость IPX2 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 84%

11 Производительность Все характеристики чипа Текно Спарк Го 2023 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio A22 Макс. частота 2000 МГц CPU-ядер 4 (4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53 Размер транзистора 12 нанометров Графика PowerVR GE8320 Частота GPU 660 МГц FLOPS ~42.8 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 155 Geekbench 5 (многоядерный) 561 AnTuTu Benchmark 9 100225 CPU 28014 GPU 10364 Memory 27936 UX 33381 Total score 100225 Источники: 3DMark [3] Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR3 Количество каналов 1 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя eMMC 5.1 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

54 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI HIOS 12

66 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 10 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Нет

50 Камеры Спецификации и тестирование камер Spark Go 2023 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 0.3 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/1.9

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 0.3 МП

Особенности - Эффект "боке" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.0 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

62 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo NFC * Нет Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 Поддержка 5G Нет

53 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Январь 2023 года Дата начала продаж Январь 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Spark Go 2023 могут отличаться в зависимости от региона.