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Vivo iQOO Neo 7

Vivo iQOO Neo 7
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 8200
  • Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 164.8 г.

Обзор

Дисплей
88
Производительность
75
Батарея
84
Камера
65
Коммуникации
77
Итоговая оценка
74

Преимущества и недостатки

  • Приятный AMOLED-дисплей с высокой плавностью работы и флагманской яркостью
  • Большая батарея заряжается за считанные минуты за счет комплектного адаптера питания
  • Полагается на быструю память как постоянную, так и оперативную
  • Неплохая 64-мегапиксельная камера с оптическим стабилизатором
  • Совсем неплохие стереодинамики
  • Лишен сверхширокоугольного объектива основной камеры
  • Нет места для карты памяти, а наушники подключаются только по USB-C

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Нео 7
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
49

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 7
Высота 164.8 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 164.8 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
75

Производительность

Все характеристики чипа Виво iQOO Нео 7 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200
Макс. частота 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6
Частота GPU 950 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1001
Geekbench 5 (многоядерный)
3956
AnTuTu Benchmark 9
868461
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:25 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO Neo 7
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.97", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B8/B28A/B38/B40/B41
Поддержка 5G Да
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 7 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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