Vivo iQOO Neo 7 Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400

6.78" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 8200 Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 164.8 г.

Обзор Дисплей 88 Производительность 75 Батарея 84 Камера 65 Коммуникации 77 Итоговая оценка 74

Преимущества и недостатки Приятный AMOLED-дисплей с высокой плавностью работы и флагманской яркостью

Приятный AMOLED-дисплей с высокой плавностью работы и флагманской яркостью Большая батарея заряжается за считанные минуты за счет комплектного адаптера питания

Большая батарея заряжается за считанные минуты за счет комплектного адаптера питания Полагается на быструю память как постоянную, так и оперативную

Полагается на быструю память как постоянную, так и оперативную Неплохая 64-мегапиксельная камера с оптическим стабилизатором

Неплохая 64-мегапиксельная камера с оптическим стабилизатором Совсем неплохие стереодинамики Лишен сверхширокоугольного объектива основной камеры

Лишен сверхширокоугольного объектива основной камеры Нет места для карты памяти, а наушники подключаются только по USB-C

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво iQOO Нео 7

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 388 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.6% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

49 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 7 Высота 164.8 мм Ширина 76.9 мм Толщина 8.6 мм Вес 164.8 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.6%

75 Производительность Все характеристики чипа Виво iQOO Нео 7 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Макс. частота 3100 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55

- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78

- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G610 MC6 Частота GPU 950 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1001 Geekbench 5 (многоядерный) 3956 AnTuTu Benchmark 9 868461 Таблица смартфонов в AnTuTu - 74 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 10 минут) Время полной зарядки 0:25 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер iQOO Neo 7 Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.97", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B8/B28A/B38/B40/B41 Поддержка 5G Да

66 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 7 могут отличаться в зависимости от региона.