Vivo iQOO Neo 7 Pro
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 199.5 г.
Обзор
Дисплей
89
Камера
78
Производительность
74
Игры
96*
Батарея
94*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
81*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Дисплей обеспечивает комфортное использование практически в любых условиях освещения
- Камера радует качественными фотографиями и наличием добротной стабилизации изображения
- Батарея заряжает за считанные минуты благодаря комплектному адаптеру питания
- Неплохие по звучанию стереодинамики
- Нет ни 3.5 мм входа для наушников, ни места под карту памяти
- Вес в 199.5 грамм усложняет эксплуатацию смартфона
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo iQOO Neo 7 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.6%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|164.81 мм
|Ширина
|76.9 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|199.5 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
3963
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 8 минут)
|Время полной зарядки
|0:25 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Дата начала продаж
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.