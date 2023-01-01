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Vivo iQOO Neo 7 Pro

Vivo iQOO Neo 7 Pro
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 199.5 г.

Обзор

Дисплей
89
Камера
78
Производительность
74
Игры
96*
Батарея
94*
Коммуникации
80
Итоговая оценка
81*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Дисплей обеспечивает комфортное использование практически в любых условиях освещения
  • Камера радует качественными фотографиями и наличием добротной стабилизации изображения
  • Батарея заряжает за считанные минуты благодаря комплектному адаптеру питания
  • Неплохие по звучанию стереодинамики
  • Нет ни 3.5 мм входа для наушников, ни места под карту памяти
  • Вес в 199.5 грамм усложняет эксплуатацию смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo iQOO Neo 7 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 7 Pro
Высота 164.81 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 199.5 граммов
Водонепроницаемость Нет
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.6%

Производительность

Все характеристики чипа Vivo iQOO Neo 7 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1301
Geekbench 5 (многоядерный)
3963
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:25 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO Neo 7 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B8/B28A/B34/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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