Vivo iQOO Neo 8 Pro
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1260 x 2800
- Чип: MediaTek Dimensity 9200 Plus
- Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 192 г.
Обзор
Дисплей
91
Камера
66
Производительность
100
Игры
96
Батарея
94*
Коммуникации
85
Итоговая оценка
84*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Яркий экран с повышенной частотой обновления, который поддерживает воспроизведение HDR-контента
- Топовый процессор Dimensity 9200 Plus позволяет играть в любые игры с высокой частотой кадров
- Емкая батарея заряжается наполовину менее чем за 10 минут
- Камера оснащена оптической стабилизацией и неплохой сверхширокоугольной съемкой
- Учитывая габариты и емкость батареи, смартфон достаточно легкий
- Основная камера лишена оптического приближения объектов
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo iQOO Neo 8 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1260 x 2800 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|453 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|164.7 мм
|Ширина
|77 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|192 грамма
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9200 Plus
|Макс. частота
|3350 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Immortalis-G715 MC11
|FLOPS
|~4736 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
1367589
|CPU
|298850
|GPU
|594203
|Memory
|263503
|UX
|212041
|Total score
|1367589
Список Android-смартфонов в AnTuTu - 1 место
Память
|Объем ОЗУ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 9 минут)
|Время полной зарядки
|0:22 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.88
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.45
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.