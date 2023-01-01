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Vivo iQOO Neo 8 Pro

Vivo iQOO Neo 8 Pro
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1260 x 2800
  • Чип: MediaTek Dimensity 9200 Plus
  • Камера: 2 (50 MP + 8 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 192 г.

Обзор

Дисплей
91
Камера
66
Производительность
100
Игры
96
Батарея
94*
Коммуникации
85
Итоговая оценка
84*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Яркий экран с повышенной частотой обновления, который поддерживает воспроизведение HDR-контента
  • Топовый процессор Dimensity 9200 Plus позволяет играть в любые игры с высокой частотой кадров
  • Емкая батарея заряжается наполовину менее чем за 10 минут
  • Камера оснащена оптической стабилизацией и неплохой сверхширокоугольной съемкой
  • Учитывая габариты и емкость батареи, смартфон достаточно легкий
  • Основная камера лишена оптического приближения объектов

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo iQOO Neo 8 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo iQOO Neo 8 Pro
Высота 164.7 мм
Ширина 77 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 192 грамма
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%

Производительность

Все характеристики чипа Vivo iQOO Neo 8 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus
Макс. частота 3350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Immortalis-G715 MC11
FLOPS ~4736 Гфлопс
AnTuTu Benchmark 9
1367589
CPU 298850
GPU 594203
Memory 263503
UX 212041
Total score 1367589
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер iQOO Neo 8 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 8 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.88
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV08D10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.45
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iQOO Neo 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

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