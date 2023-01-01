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Vivo V27

Vivo V27
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Mediatek Dimensity 7200
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4600 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 180 г.

Обзор

Дисплей
90
Производительность
50
Батарея
81
Камера
72
Коммуникации
77
Итоговая оценка
71

Преимущества и недостатки

  • Яркий и плавный по работе дисплей, который также обладает поддержкой HDR10+
  • Процессор не самый быстрый, но способен обеспечить достойный геймплей
  • Из коробки способен быстро заряжаться благодаря комплектному адаптеру питания
  • Достойная камера с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой
  • Корпус полностью лишен влагозащиты
  • Нет стереозвучания аудио

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo V27
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 90.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V27
Высота 164.1 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 180 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%
50

Производительность

Все характеристики чипа Vivo V27 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Dimensity 7200
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC4
Частота GPU 1130 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
848
Geekbench 5 (многоядерный)
2281
AnTuTu Benchmark 9
612165
CPU 155165
GPU 197878
Memory 117814
UX 144422
Total score 612165
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch OS 13
81

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч.
72

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V27
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой (без потери качества), 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.64 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.76"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM850/900/1800/1900 MHz
3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V27 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

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