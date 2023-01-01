Vivo V27
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Mediatek Dimensity 7200
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 4600 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 180 г.
Обзор
Дисплей
90
Производительность
50
Батарея
81
Камера
72
Коммуникации
77
Итоговая оценка
71
Преимущества и недостатки
- Яркий и плавный по работе дисплей, который также обладает поддержкой HDR10+
- Процессор не самый быстрый, но способен обеспечить достойный геймплей
- Из коробки способен быстро заряжаться благодаря комплектному адаптеру питания
- Достойная камера с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой
- Корпус полностью лишен влагозащиты
- Нет стереозвучания аудио
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo V27
90
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|90.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
64
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Зеленый, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%
50
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Dimensity 7200
|Макс. частота
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G610 MC4
|Частота GPU
|1130 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
848
Geekbench 5 (многоядерный)
2281
AnTuTu Benchmark 9
612165
|CPU
|155165
|GPU
|197878
|Memory
|117814
|UX
|144422
|Total score
|612165
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch OS 13
81
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (42% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
72
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой (без потери качества), 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.64 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.76"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM850/900/1800/1900 MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41
|Поддержка 5G
|Да
45
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V27 могут отличаться в зависимости от региона.