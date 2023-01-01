Vivo V27 Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400

6.78" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Mediatek Dimensity 7200

Mediatek Dimensity 7200 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 4600 мАч

4600 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 180 г.

Обзор Дисплей 90 Производительность 50 Батарея 81 Камера 72 Коммуникации 77 Итоговая оценка 71

Преимущества и недостатки Яркий и плавный по работе дисплей, который также обладает поддержкой HDR10+

Яркий и плавный по работе дисплей, который также обладает поддержкой HDR10+ Процессор не самый быстрый, но способен обеспечить достойный геймплей

Процессор не самый быстрый, но способен обеспечить достойный геймплей Из коробки способен быстро заряжаться благодаря комплектному адаптеру питания

Из коробки способен быстро заряжаться благодаря комплектному адаптеру питания Достойная камера с оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой Корпус полностью лишен влагозащиты

Корпус полностью лишен влагозащиты Нет стереозвучания аудио

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo V27

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 388 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 90.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V27 Высота 164.1 мм Ширина 74.8 мм Толщина 7.4 мм Вес 180 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Зеленый, Золотой Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.4%

50 Производительность Все характеристики чипа Vivo V27 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Dimensity 7200 Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G610 MC4 Частота GPU 1130 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 848 Geekbench 5 (многоядерный) 2281 AnTuTu Benchmark 9 612165 CPU 155165 GPU 197878 Memory 117814 UX 144422 Total score 612165 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch OS 13

81 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (42% за 15 минут) Время полной зарядки 0:51 ч.

72 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo V27 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой (без потери качества), 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Omnivision OV8856 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.64 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.76" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM850/900/1800/1900 MHz 3G сети WCDMA B1/B2/B4/B5/B8 4G сети LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B38/B39/B40/B41 Поддержка 5G Да

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V27 могут отличаться в зависимости от региона.