Vivo V27 Pro Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400

6.78" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: MediaTek Dimensity 8200

MediaTek Dimensity 8200 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 4600 мАч

4600 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 182 г.

Обзор Дисплей 88 Производительность 75 Батарея 81 Камера 70 Коммуникации 82 Итоговая оценка 76

Преимущества и недостатки Большой экран с изогнутыми краями и тонкими рамками

Большой экран с изогнутыми краями и тонкими рамками Имеет солидный запас яркости – проблем с читаемостью на солнце не возникает

Имеет солидный запас яркости – проблем с читаемостью на солнце не возникает Производительная начинка обеспечивает отличную скорость работы

Производительная начинка обеспечивает отличную скорость работы 66-ватнный адаптер заряжает смартфон менее чем за час

66-ватнный адаптер заряжает смартфон менее чем за час Продвинутая съемка фото и видео с использованием оптического стабилизатора изображения Отсутствует телеобъектив для съемки

Отсутствует телеобъектив для съемки Производитель не подразумевает использование карты памяти для расширения внутреннего накопителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V27 Про

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 388 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 90.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

74 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V27 Pro Высота 164.1 мм Ширина 74.8 мм Толщина 7.4 мм Вес 182 грамма Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.4%

75 Производительность Все характеристики чипа Виво V27 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Макс. частота 3100 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55

- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78

- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G610 MC6 Частота GPU 950 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1000 Geekbench 5 (многоядерный) 3910 AnTuTu Benchmark 9 872961 Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 74 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch 13

81 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Время полной зарядки 0:49 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер V27 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766V (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 50 мегапикселей Апертура f/2.5 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

82 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V27 Pro могут отличаться в зависимости от региона.