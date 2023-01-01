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Vivo V27 Pro

Vivo V27 Pro
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Dimensity 8200
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4600 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 182 г.

Обзор

Дисплей
88
Производительность
75
Батарея
81
Камера
70
Коммуникации
82
Итоговая оценка
76

Преимущества и недостатки

  • Большой экран с изогнутыми краями и тонкими рамками
  • Имеет солидный запас яркости – проблем с читаемостью на солнце не возникает
  • Производительная начинка обеспечивает отличную скорость работы
  • 66-ватнный адаптер заряжает смартфон менее чем за час
  • Продвинутая съемка фото и видео с использованием оптического стабилизатора изображения
  • Отсутствует телеобъектив для съемки
  • Производитель не подразумевает использование карты памяти для расширения внутреннего накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V27 Про
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 90.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
74

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V27 Pro
Высота 164.1 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 182 грамма
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%
75

Производительность

Все характеристики чипа Виво V27 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200
Макс. частота 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G610 MC6
Частота GPU 950 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1000
Geekbench 5 (многоядерный)
3910
AnTuTu Benchmark 9
872961
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13
81

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер V27 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766V (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Апертура f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
82

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V27 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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