Vivo V27 Pro
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: MediaTek Dimensity 8200
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 4600 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 182 г.
Обзор
Дисплей
88
Производительность
75
Батарея
81
Камера
70
Коммуникации
82
Итоговая оценка
76
Преимущества и недостатки
- Большой экран с изогнутыми краями и тонкими рамками
- Имеет солидный запас яркости – проблем с читаемостью на солнце не возникает
- Производительная начинка обеспечивает отличную скорость работы
- 66-ватнный адаптер заряжает смартфон менее чем за час
- Продвинутая съемка фото и видео с использованием оптического стабилизатора изображения
- Отсутствует телеобъектив для съемки
- Производитель не подразумевает использование карты памяти для расширения внутреннего накопителя
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V27 Про
88
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|90.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
74
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|182 грамма
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.4%
75
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8200
|Макс. частота
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|950 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1000
Geekbench 5 (многоядерный)
3910
AnTuTu Benchmark 9
872961
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 74 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
81
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 19 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
70
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766V (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/4"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Апертура
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
82
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации V27 Pro могут отличаться в зависимости от региона.