Vivo V27e
- Дисплей: 6.62" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Mediatek Helio G99
- Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)
- Батарея: 4600 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 185 г.
Обзор
Дисплей
87
Производительность
36
Батарея
76
Камера
66
Коммуникации
76
Итоговая оценка
66
Преимущества и недостатки
- Камера получила оптический стабилизатор, заметно улучшающий качество съемки
- Плавный в работе смартфон благодаря достаточно мощному процессору и частоте обновления 120 Гц
- Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который есть в коробке с устройство
- Защищен от влаги по стандарту IP54
- В топовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти
- Относительно небольшой аккумулятор
- Лоток для SIM-карт оказался гибридным, а также отсутствует вход для наушников 3.5 мм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V27e
87
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.62 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|398 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
67
Дизайн и корпус
|Высота
|162.51 мм
|Ширина
|75.81 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|185 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
36
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G99
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|1100 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
558
Geekbench 5 (многоядерный)
1848
AnTuTu Benchmark 9
317955
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
76
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 19 минут)
|Время полной зарядки
|0:52 ч.
66
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6920
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.5
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
76
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900 MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
|Поддержка 5G
|Нет
45
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V27e могут отличаться в зависимости от региона.