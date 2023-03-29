Vivo V27e Дисплей: 6.62" AMOLED - 1080 x 2400

6.62" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Mediatek Helio G99

Mediatek Helio G99 Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)

3 (64 MP + 2 MP + 2 MP) Батарея: 4600 мАч

4600 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 185 г.

Обзор Дисплей 87 Производительность 36 Батарея 76 Камера 66 Коммуникации 76 Итоговая оценка 66

Преимущества и недостатки Камера получила оптический стабилизатор, заметно улучшающий качество съемки

Камера получила оптический стабилизатор, заметно улучшающий качество съемки Плавный в работе смартфон благодаря достаточно мощному процессору и частоте обновления 120 Гц

Плавный в работе смартфон благодаря достаточно мощному процессору и частоте обновления 120 Гц Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который есть в коробке с устройство

Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который есть в коробке с устройство Защищен от влаги по стандарту IP54

Защищен от влаги по стандарту IP54 В топовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти Относительно небольшой аккумулятор

Относительно небольшой аккумулятор Лоток для SIM-карт оказался гибридным, а также отсутствует вход для наушников 3.5 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V27e

87 Экран Тип AMOLED Размер 6.62 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 398 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo V27e Высота 162.51 мм Ширина 75.81 мм Толщина 7.8 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость IP54 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 85.9%

36 Производительность Все характеристики чипа Виво V27e и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Частота GPU 1100 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 558 Geekbench 5 (многоядерный) 1848 AnTuTu Benchmark 9 317955 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch 13

76 Батарея Характеристики Объем 4600 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут) Время полной зарядки 0:52 ч.

66 Камеры Спецификации и тестирование камер Vivo V27e Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6920 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 60 кадров/c Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6464 x 4864 Апертура f/2.5 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да 2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G сети WCDMA B1/B5/B8 4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41 Поддержка 5G Нет

45 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V27e могут отличаться в зависимости от региона.