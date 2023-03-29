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Vivo V27e

Vivo V27e
  • Дисплей: 6.62" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Mediatek Helio G99
  • Камера: 3 (64 MP + 2 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4600 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 185 г.

Обзор

Дисплей
87
Производительность
36
Батарея
76
Камера
66
Коммуникации
76
Итоговая оценка
66

Преимущества и недостатки

  • Камера получила оптический стабилизатор, заметно улучшающий качество съемки
  • Плавный в работе смартфон благодаря достаточно мощному процессору и частоте обновления 120 Гц
  • Быстро заряжается за счет мощного адаптера питания, который есть в коробке с устройство
  • Защищен от влаги по стандарту IP54
  • В топовой конфигурации 12 ГБ оперативной памяти
  • Относительно небольшой аккумулятор
  • Лоток для SIM-карт оказался гибридным, а также отсутствует вход для наушников 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво V27e
87

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.62 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V27e
Высота 162.51 мм
Ширина 75.81 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость IP54
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
36

Производительность

Все характеристики чипа Виво V27e и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 1100 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
558
Geekbench 5 (многоядерный)
1848
AnTuTu Benchmark 9
317955
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13
76

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 19 минут)
Время полной зарядки 0:52 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V27e
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Количество объективов 3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864
Апертура f/2.5
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
76

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
2G сети GSM 850/900/1800/1900 MHz
3G сети WCDMA B1/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41
Поддержка 5G Нет
45

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V27e могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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Отзывы (1)

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Алахсей 29 марта 2023 16:54
Ошибка! Тип памяти ufs 2.2. Видео записывает вплоть до 1080p 60 фпс.
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