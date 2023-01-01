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Vivo V29

Vivo V29
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1260 x 2800
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4600 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 186 г.

Обзор

Дисплей
94
Камера
71
Производительность
65
Игры
n/a
Батарея
84*
Коммуникации
70
Итоговая оценка
77*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Имеет влагозащищенный корпус, как у многих более дорогих смартфонов
  • Приятная OLED-панель с сертификацией HDR10+
  • Основная камера радует качество фото и видеосъемки
  • Передняя камера позволяет сделать отличные селфи
  • Нет никаких вопросов к автономности - смартфон без подзарядки работает целый день
  • Съемка видео на фронтальную камеру разочаровывает
  • Только один динамик громкой связи и он звучит весьма слабо
  • Отсутствует беспроводная зарядка, включая реверсивную

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo V29

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo V29
Высота 164.18 мм
Ширина 74.37 мм
Толщина 7.46 мм
Вес 186 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%

Производительность

Все характеристики чипа Vivo V29 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Частота GPU 490 МГц
FLOPS ~752.6 Гфлопс
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13

Батарея

Объем 4600 мАч
Макс. мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (77% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:51 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Vivo V29
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/B4/B5/B8
4G сети LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A/B34/B38/B39/B40/B41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июль 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.94 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.08 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V29 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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