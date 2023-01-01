Vivo V29
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1260 x 2800
- Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
- Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 4600 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 186 г.
Обзор
Дисплей
94
Камера
71
Производительность
65
Игры
n/a
Батарея
84*
Коммуникации
70
Итоговая оценка
77*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Имеет влагозащищенный корпус, как у многих более дорогих смартфонов
- Приятная OLED-панель с сертификацией HDR10+
- Основная камера радует качество фото и видеосъемки
- Передняя камера позволяет сделать отличные селфи
- Нет никаких вопросов к автономности - смартфон без подзарядки работает целый день
- Съемка видео на фронтальную камеру разочаровывает
- Только один динамик громкой связи и он звучит весьма слабо
- Отсутствует беспроводная зарядка, включая реверсивную
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Vivo V29
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1260 x 2800 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|453 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|164.18 мм
|Ширина
|74.37 мм
|Толщина
|7.46 мм
|Вес
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Красный, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Частота GPU
|490 МГц
|FLOPS
|~752.6 Гфлопс
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
Батарея
|Объем
|4600 мАч
|Макс. мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (77% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:51 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.56"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/B4/B5/B8
|4G сети
|LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A/B34/B38/B39/B40/B41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.94 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.08 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 80 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Vivo V29 могут отличаться в зависимости от региона.