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Vivo X90 Pro

Vivo X90 Pro
Дисплей
93
Производительность
100
Батарея
92
Камера
80
Итоговая оценка
88
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Топовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит
  • Камера получила качественные сенсоры с большим разршением
  • Есть оптическая стабилизация и лазерная автофокусировка
  • Заряжается за считанные минути благодаря 120-ваттной зарядке
  • Имеет защиту от влаги, как у других флагманских смартфонов
  • Получил быструю память UFS 4.0
  • Поддерживает реверсивную зарядку
  • Лишен места под карту памяти для расширения встроенного накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X90 Про
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
82

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X90 Pro
Высота 164.1 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 9.3 мм
Вес 214.9 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
100

Производительность

Все характеристики чипа Виво X90 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200
Макс. частота 3050 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MC11
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
5132
AnTuTu Benchmark 9
1282357
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13
92

Батарея

Характеристики
Объем 4870 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч.
80

Камеры

Спецификации и тестирование камер X90 Pro
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 108°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X90 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Vivo X90 Pro или Samsung Galaxy S22 Ultra
2. Vivo X90 Pro или Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
3. Vivo X90 Pro или Vivo X80 Pro
4. Vivo X90 Pro или Vivo X90

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