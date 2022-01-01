Vivo X90 Pro Дисплей 93 Производительность 100 Батарея 92 Камера 80 Итоговая оценка 88 Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Топовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 1300 нит

Камера получила качественные сенсоры с большим разршением

Есть оптическая стабилизация и лазерная автофокусировка

Заряжается за считанные минути благодаря 120-ваттной зарядке

Имеет защиту от влаги, как у других флагманских смартфонов

Получил быструю память UFS 4.0

Поддерживает реверсивную зарядку Лишен места под карту памяти для расширения встроенного накопителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X90 Про

93 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1260 x 2800 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 453 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

82 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X90 Pro Высота 164.1 мм Ширина 74.5 мм Толщина 9.3 мм Вес 214.9 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.8%

100 Производительность Все характеристики чипа Виво X90 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Макс. частота 3050 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G715 Immortalis MC11 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1485 Geekbench 5 (многоядерный) 5132 AnTuTu Benchmark 9 1282357 Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 2 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch 13

92 Батарея Характеристики Объем 4870 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Время полной зарядки 0:22 ч.

80 Камеры Спецификации и тестирование камер X90 Pro Основная камера Матрица 50.3 мегапикселей Зум Оптический, 2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 108° Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50.3 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.6 микрон

- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.0

- Размер пикселя: 1.22 микрон

- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

92 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X90 Pro могут отличаться в зависимости от региона.