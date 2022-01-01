Vivo X90 Pro Plus
Дисплей
98
Производительность
100
Батарея
90
Камера
83
Итоговая оценка
89
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 1800 нит обеспечивают первокласную яркость на улице под яркими лучами солнца
- Мощнейший процессор от Qualcomm гарантирует огромный запас производительности
- Продвинутая камера для профессиональной фото и видеосъемки
- Камера оснащена лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией
- Скорость работы памяти UFS 4.0 удивляет
- Поддерживает беспроводную зарядку батареи
- Размеры большие, а батарея имеет не соответствующую емкость
- Нет поддержки карт памяти microSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X90 Про Плюс
98
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|517 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
81
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|Ширина
|75.3 мм
|Толщина
|9.7 мм
|Вес
|221 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1504
Geekbench 5 (многоядерный)
5150
AnTuTu Benchmark 9
1311330
Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark - 1 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Funtouch 13
90
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Время полной зарядки
|0:34 ч.
83
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|4 (50.3 МП + 64 МП + 50 МП + 48 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
92
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X90 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.