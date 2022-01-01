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Vivo X90 Pro Plus

Vivo X90 Pro Plus
Дисплей
98
Производительность
100
Батарея
90
Камера
83
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 1800 нит обеспечивают первокласную яркость на улице под яркими лучами солнца
  • Мощнейший процессор от Qualcomm гарантирует огромный запас производительности
  • Продвинутая камера для профессиональной фото и видеосъемки
  • Камера оснащена лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией
  • Скорость работы памяти UFS 4.0 удивляет
  • Поддерживает беспроводную зарядку батареи
  • Размеры большие, а батарея имеет не соответствующую емкость
  • Нет поддержки карт памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X90 Про Плюс
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Vivo X90 Pro Plus
Высота 164.4 мм
Ширина 75.3 мм
Толщина 9.7 мм
Вес 221 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90%
100

Производительность

Все характеристики чипа Виво X90 Про Плюс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1504
Geekbench 5 (многоядерный)
5150
AnTuTu Benchmark 9
1311330
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Funtouch 13
90

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут)
Время полной зарядки 0:34 ч.
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер X90 Pro Plus
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 4 (50.3 МП + 64 МП + 50 МП + 48 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
92

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X90 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy S22 Ultra или Vivo X90 Pro Plus
2. Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) или Vivo X90 Pro Plus
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