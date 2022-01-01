Vivo X90 Pro Plus Дисплей 98 Производительность 100 Батарея 90 Камера 83 Итоговая оценка 89 Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 1800 нит обеспечивают первокласную яркость на улице под яркими лучами солнца

Мощнейший процессор от Qualcomm гарантирует огромный запас производительности

Продвинутая камера для профессиональной фото и видеосъемки

Камера оснащена лазерной автофокусировкой и оптической стабилизацией

Скорость работы памяти UFS 4.0 удивляет

Поддерживает беспроводную зарядку батареи Размеры большие, а батарея имеет не соответствующую емкость

Нет поддержки карт памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Виво X90 Про Плюс

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.78 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 517 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1800 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Vivo X90 Pro Plus Высота 164.4 мм Ширина 75.3 мм Толщина 9.7 мм Вес 221 грамм Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90%

100 Производительность Все характеристики чипа Виво X90 Про Плюс и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1504 Geekbench 5 (многоядерный) 5150 AnTuTu Benchmark 9 1311330 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark - 1 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Funtouch 13

90 Батарея Характеристики Объем 4700 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Время полной зарядки 0:34 ч.

83 Камеры Спецификации и тестирование камер X90 Pro Plus Основная камера Матрица 50.3 мегапикселей Зум Оптический, 3.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 4 (50.3 МП + 64 МП + 50 МП + 48 МП) Основной объектив - 50.3 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 64 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 14 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

92 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Ноябрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации X90 Pro Plus могут отличаться в зависимости от региона.