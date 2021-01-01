Xiaomi Black Shark 4 Дисплей 90 Производительность 100 Батарея 81 Камера 69 Итоговая оценка 83 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Игровой 144 герцовый дисплей с высокой контрастностью

Встроенные триггеры, улучшающие игровой процесс

Удачная камера с поддержкой 4K при 60 кадрах в секунду

120-ваттная быстрая зарядка идет в комплекте Лишен слота под карту памяти и ИК-порта

Не самый топовый процессор

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Black Shark 4

90 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 85.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1301 нит

68 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Black Shark 4 Высота 163.8 мм Ширина 76.4 мм Толщина 9.9 мм Вес 210 граммов Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.8%

100 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Black Shark 4 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1267 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1041 Geekbench 5 (многоядерный) 3516 AnTuTu Benchmark 8 642714

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI Joy UI 12.5

81 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (100% за 18 минут) Время полной зарядки 0:18 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Black Shark 4 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Блок питания

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Black Shark 4 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Black Shark 4