Каталог смартфонов Xiaomi
Xiaomi - китайский производитель гаджетов, один из лидеров по продажам в России и странах СНГ. Его продукты отличаются хорошим соотношением ценыкачества и имеют функциональную прошивку MIUI. В нашем каталоге вы найдете все модели смартфонов Mi, Redmi c актуальными ценами, отзывами и характеристиками.
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 662, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 8 МП
6000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.43" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio G35, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
5000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.67" LTPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 108 МП, передняя 20 МП
5000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
4820 мАч
Android 10, MIUI 12
6.67" LTPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
5000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G80, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 732G, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
5160 мАч
Android 10, MIUI 12
6.67" OLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865, 16 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 20 МП
4500 мАч
Android 10.0, MIUI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Mediatek Dimensity 1000 Plus, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4500 мАч
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5020 мАч
Android 10.0, Joy UI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4729 мАч
Android 10, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
5000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio G35, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
5000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (720 x 1600)
MediaTek Helio G25, 2 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
5000 мАч
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
5020 мАч
Android 10, MIUI 11
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G85, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 13 МП
5020 мАч
Android 10, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
MediaTek Dimensity 820, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4520 мАч
Android 10, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
MediaTek Dimensity 820, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 20 МП
4520 мАч
Android 11.0, MIUI 12
6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4700 мАч
Android 10, MIUI 12
6.53" IPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio G85, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 13 МП
5020 мАч
Android 10, MIUI 12
6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 730G, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
5260 мАч
Android 10.0, MIUI 11
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 16 МП
5020 мАч
Android 10.0, MIUI 11
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 32 МП
5020 мАч
Android 10.0, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4160 мАч
Android 11, MIUI 12
6.57" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4160 мАч
Android 10.0, MIUI 12
6.67" Super AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4700 мАч
Android 10.0, MIUI 12
6.67" IPS LCD дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 720G, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
5020 мАч
Android 10.0, Joy UI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2400)
Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4720 мАч
Android 10.0, JoyUI 11
7.1" AMOLED дисплей (1440 x 3120)
Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
5000 мАч
Android 11.0, MIUI 12
6.67" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 865, 8 ГБ ОЗУ
Основная – 108 МП, передняя 20 МП
4780 мАч