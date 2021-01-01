Xiaomi Mi 11 Pro Дисплей 98 Производительность 100 Батарея 93 Камера 82 Итоговая оценка 90 Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Хорошая камера с 5-кратным оптическим увеличением

Качественный экран с повышенной частотой обновления

Поддерживается быструю беспроводную зарядку

Сканер отпечатков пальцев работает без нюансов Нет макрообъектива

Не поддерживает карты памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11 Про

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.81 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 515 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 91.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 890 нит

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Mi 11 Pro Высота 164.3 мм Ширина 74.6 мм Толщина 8.5 мм Вес 205 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Фиолетовый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.4%

100 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1122 Geekbench 5 (многоядерный) 3471 AnTuTu Benchmark 8 708164

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (67 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

82 Камеры Спецификации и тестирование камер Mi 11 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 123° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/1.12", Samsung GN2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 8 МП

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 16 мм

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV08A10

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Xiaomi Mi 11 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 5380 x 3620 Апертура f/2.3 Фокусное расстояние 27 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора ISOCELL CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 148 Качество видео 117 Итоговая оценка камеры 143

92 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/6e) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 Поддержка 5G Да

78 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Mi 11 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

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