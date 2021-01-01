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Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3
Дисплей
90
Производительность
97
Батарея
81
Камера
69
Итоговая оценка
83
Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • На 120-герцовом экране удобно играть
  • Актуальный процессор от Qualcomm с поддержкой 5G
  • Быстрая память – смартфон работает без существенных задержек
  • Беспроводное подключение работает на высоком уровне
  • Нет привычного 3.5 мм аудиоразъема
  • Не поддерживает карты памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F3
90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
1282 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F3
Высота 163.7 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 196 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.9%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Adreno 650
Частота GPU 587 МГц
FLOPS ~1267 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
909
Geekbench 5 (многоядерный)
3223
AnTuTu Benchmark 8
661674
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
81

Батарея

Характеристики
Объем 4520 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco F3
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 24
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA 1,2,4,5,8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66 TDD-LTE Band 38, 40, 41
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 33 Вт
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер Type-C на 3.5 мм
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco F3

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (5 голосов)

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