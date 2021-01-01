Xiaomi Poco F3 Дисплей 90 Производительность 97 Батарея 81 Камера 69 Итоговая оценка 83 Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки На 120-герцовом экране удобно играть

Актуальный процессор от Qualcomm с поддержкой 5G

Быстрая память – смартфон работает без существенных задержек

Беспроводное подключение работает на высоком уровне Нет привычного 3.5 мм аудиоразъема

Не поддерживает карты памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко F3

90 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 85.9% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 1282 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F3 Высота 163.7 мм Ширина 76.4 мм Толщина 7.8 мм Вес 196 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Белый, Синий, Черный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.9%

97 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко F3 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 870 5G Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 7 нанометров Графика Adreno 650 Частота GPU 587 МГц FLOPS ~1267 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 909 Geekbench 5 (многоядерный) 3223 AnTuTu Benchmark 8 661674

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

81 Батарея Характеристики Объем 4520 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco F3 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.4" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 24 2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz 3G сети WCDMA 1,2,4,5,8 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66 TDD-LTE Band 38, 40, 41 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство на 33 Вт

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

- Адаптер Type-C на 3.5 мм

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco F3