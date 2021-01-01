Xiaomi Redmi Note 10 Дисплей 70 Производительность 54 Батарея 79 Камера 67 Итоговая оценка 68 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Экран Super AMOLED с высокой пиковой яркостью 1100 нит

Актуальный процессор с неплохим графическим ускорителем

Камера имеет сверхширокоугольный объектив

Батарея заряжается чуть более 1 часа Не поддерживает реверсивную зарядку

Пластиковый корпус выглядит противоречиво

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10

70 Экран Тип Super AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 406 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.5% Максимальная яркость 447 нит

62 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10 Высота 160.5 мм Ширина 74.5 мм Толщина 8.3 мм Вес 178.8 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.5%

54 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G95 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76) Размер транзистора 11 нанометров Графика Adreno 612 Частота GPU 800 МГц FLOPS ~354 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки AnTuTu Benchmark 8 221935

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

79 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Время полной зарядки 1:14 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1.12 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Нет Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 Поддержка 5G Нет

77 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Март 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10