Xiaomi Redmi Note 10
Дисплей
70
Производительность
54
Батарея
79
Камера
67
Итоговая оценка
68
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Экран Super AMOLED с высокой пиковой яркостью 1100 нит
- Актуальный процессор с неплохим графическим ускорителем
- Камера имеет сверхширокоугольный объектив
- Батарея заряжается чуть более 1 часа
- Не поддерживает реверсивную зарядку
- Пластиковый корпус выглядит противоречиво
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10
70
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|406 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83.5%
Максимальная яркость
447 нит
62
Дизайн и корпус
|Высота
|160.5 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|Вес
|178.8 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.5%
54
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G95
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
|Размер транзистора
|11 нанометров
|Графика
|Adreno 612
|Частота GPU
|800 МГц
|FLOPS
|~354 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
Бенчмарки
AnTuTu Benchmark 8
221935
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 12
79
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|1:14 ч.
67
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Нет
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|12
|Поддержка 5G
|Нет
77
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2021 года
|Дата начала продаж
|Март 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.