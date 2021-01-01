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Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi Note 10
Дисплей
70
Производительность
54
Батарея
79
Камера
67
Итоговая оценка
68
Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Экран Super AMOLED с высокой пиковой яркостью 1100 нит
  • Актуальный процессор с неплохим графическим ускорителем
  • Камера имеет сверхширокоугольный объектив
  • Батарея заряжается чуть более 1 часа
  • Не поддерживает реверсивную зарядку
  • Пластиковый корпус выглядит противоречиво

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10
70

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 406 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.5%
Максимальная яркость
447 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10
Высота 160.5 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 178.8 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.5%
54

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G95
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Kryo 460 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 460 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 11 нанометров
Графика Adreno 612
Частота GPU 800 МГц
FLOPS ~354 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

Бенчмарки

AnTuTu Benchmark 8
221935
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12
79

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 1:14 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.14 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
NFC* Нет
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 12
Поддержка 5G Нет
77

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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