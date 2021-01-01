Xiaomi Redmi Note 10S Дисплей 70 Производительность 62 Батарея 78 Камера 67 Итоговая оценка 71 Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 64-мегапиксельная основная камера с быстрым автофокусом

Яркий экран с высокой контрастностью

Батарея имеет большую емкость и поддерживает быструю зарядку

Стереодинамики выдают достойный звук Экран характеризуется стандартной частотой обновления

Лишен реверсивной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 10S

70 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 406 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.5% Максимальная яркость 447 нит

70 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 10S Высота 160.5 мм Ширина 74.5 мм Толщина 8.3 мм Вес 178.8 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал рамки Пластик Доступные цвета Серый, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.5%

62 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 10S и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Mediatek Helio G95 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali-G76 3EEMC4 Частота GPU 900 МГц FLOPS ~195.8 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ Бенчмарки AnTuTu Benchmark 8 302204

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 10S Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9216 x 6912 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.14 микрон

- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4290 x 2800 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1.12 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

76 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 12 Поддержка 5G Нет

77 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Нет

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Март 2021 года Дата начала продаж Апрель 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 10S могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Redmi Note 10S