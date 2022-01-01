Xiaomi Redmi Note 12 Pro Дисплей 88 Производительность 61 Батарея 82 Камера 69 Итоговая оценка 74 Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки OLED-дисплей обладает приятной картинкой и хорошим запасом яркости

Поддерживается технология Dolby Vision

Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения

67-ваттная зарядка идет в комплекте

Есть влагозащита по стандарту IP53

Достойный стереозвук Нет места под карту памяти microSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11 Pro

88 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 86.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

73 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Pro Высота 162.9 мм Ширина 76 мм Толщина 7.9 мм Вес 187 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.8%

61 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 1080 Макс. частота 2600 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 769 Geekbench 5 (многоядерный) 2002

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

82 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:47 ч.

69 Камеры Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/1.9

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Ноябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.