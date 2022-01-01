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Xiaomi Redmi Note 12 Pro

Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Дисплей
88
Производительность
61
Батарея
82
Камера
69
Итоговая оценка
74
Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей обладает приятной картинкой и хорошим запасом яркости
  • Поддерживается технология Dolby Vision
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором изображения
  • 67-ваттная зарядка идет в комплекте
  • Есть влагозащита по стандарту IP53
  • Достойный стереозвук
  • Нет места под карту памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Редми Ноут 11 Pro
88

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
73

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Redmi Note 12 Pro
Высота 162.9 мм
Ширина 76 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 187 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.8%
61

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Редми Ноут 11 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1080
Макс. частота 2600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
769
Geekbench 5 (многоядерный)
2002
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
82

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч.
69

Камеры

Спецификации и тестирование камер Redmi Note 12 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Redmi Note 12 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

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