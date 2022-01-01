ZTE Nubia Red Magic 7S Pro Дисплей 88 Производительность 94 Батарея 84 Камера 67 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Экран имеет повышенную частоту дисплея и тонкие рамки

Передняя камера спрятана под дисплей, поэтому там нет никаких вырезов

Неплохая по емкости батарея обеспечивает солидную автономность смартфона

Заряжается от 135-ваттной быстрой зарядки

Есть вариант памяти 18 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной

Кулер охлаждения встроен в корпус Нет поддержки беспроводной зарядки

Нельзя установить дополнительную карту памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про

88 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 387 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 87.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

57 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 7S Pro Высота 166.3 мм Ширина 77.1 мм Толщина 10 мм Вес 235 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серый, Серебристый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 87.1%

94 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1247 Geekbench 5 (многоядерный) 3841 AnTuTu Benchmark 9 1123018 Рейтинг AnTuTu 9 - 2 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Redmagic 5.5

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 135 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут) Время полной зарядки 0:15 ч.

67 Камеры Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 7S Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9000 x 7000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.0 Размер пикселя 1.12 микрон Размер сенсора 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

89 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 7S Pro могут отличаться в зависимости от региона.