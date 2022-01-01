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ZTE Nubia Red Magic 7S Pro

ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
Дисплей
88
Производительность
94
Батарея
84
Камера
67
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Экран имеет повышенную частоту дисплея и тонкие рамки
  • Передняя камера спрятана под дисплей, поэтому там нет никаких вырезов
  • Неплохая по емкости батарея обеспечивает солидную автономность смартфона
  • Заряжается от 135-ваттной быстрой зарядки
  • Есть вариант памяти 18 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной
  • Кулер охлаждения встроен в корпус
  • Нет поддержки беспроводной зарядки
  • Нельзя установить дополнительную карту памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про
88

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 387 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 87.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
57

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
Высота 166.3 мм
Ширина 77.1 мм
Толщина 10 мм
Вес 235 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Серебристый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.1%
94

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16, 18 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
3841
AnTuTu Benchmark 9
1123018
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Redmagic 5.5
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 135 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:15 ч.
67

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 7S Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9000 x 7000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон
Размер сенсора 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
89

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 7S Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

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2. OnePlus 10 Pro и ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
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