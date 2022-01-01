ZTE Nubia Red Magic 7S Pro
Дисплей
88
Производительность
94
Батарея
84
Камера
67
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Экран имеет повышенную частоту дисплея и тонкие рамки
- Передняя камера спрятана под дисплей, поэтому там нет никаких вырезов
- Неплохая по емкости батарея обеспечивает солидную автономность смартфона
- Заряжается от 135-ваттной быстрой зарядки
- Есть вариант памяти 18 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной
- Кулер охлаждения встроен в корпус
- Нет поддержки беспроводной зарядки
- Нельзя установить дополнительную карту памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 7S Про
88
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|387 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
57
Дизайн и корпус
|Высота
|166.3 мм
|Ширина
|77.1 мм
|Толщина
|10 мм
|Вес
|235 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Серебристый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.1%
94
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3190 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|12, 16, 18 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Объем накопителя
|256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1247
Geekbench 5 (многоядерный)
3841
AnTuTu Benchmark 9
1123018
Рейтинг AnTuTu 9 - 2 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Redmagic 5.5
84
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|135 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:15 ч.
67
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix HI-846 (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Размер сенсора
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 7S Pro могут отличаться в зависимости от региона.