Каталог смартфонов ZTE
Android 10, MiFavor 10.1
6.82" TFT LCD дисплей (1640 x 720)
UNISOC SC9863A, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 8 МП
5000 мАч
Android 10, MiFavor 10.1
6.53" LTPS LCD дисплей (1080 x 2340)
MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 16 МП
4000 мАч
Android 10.0, MiFavor 10
6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 765G, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 20 МП
4000 мАч
Android 10, Red Magic OS
6.65" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 64 МП, передняя 8 МП
4500 мАч
Android 9, Stock Android
6.09" IPS LCD дисплей (1560 x 720)
MediaTek Helio P22, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 8 МП
4000 мАч
Android 9.0, MiFavor 9.1
6.49" IPS LCD дисплей (720 x 1560)
MediaTek Helio P60, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 13 МП
5000 мАч
Android 10, MiFavor 10.0
6.47" AMOLED дисплей (1080 x 2340)
Qualcomm Snapdragon 855, 12 ГБ ОЗУ
Основная – 48 МП, передняя 20 МП
4000 мАч
Android 9.0, MiFavor 9.0
6.3" IPS LCD дисплей (1080 x 2280)
MediaTek Helio P70, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 32 МП
3200 мАч
Android 8.1, MiFavor UI
5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
Qualcomm Snapdragon 425, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 5 МП
3200 мАч
Android 9, Android One
6.21" AMOLED дисплей (1080 x 2248)
Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ
Основная – 12 МП, передняя 20 МП
4000 мАч
Android 8.1, MiFavor UI
5.7" IPS LCD дисплей (1080 x 2160)
Qualcomm Snapdragon 450, 4 ГБ ОЗУ
Основная – 16 МП, передняя 8 МП
3200 мАч
Android 8.1, MiFavor UI
5.45" IPS LCD дисплей (720 x 1440)
Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ ОЗУ
Основная – 13 МП, передняя 8 МП
3200 мАч