ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
Дисплей
89
Производительность
97
Батарея
91
Камера
65
Итоговая оценка
82
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Впечатляющий по яркости дисплей с высокой частотой работы
- Сенсор работает с высокой частотой 520 Гц
- Встроенный кулер внутри корпуса заметно улучшает температурный режим смартфона
- Передняя камера интегрирована в дисплей, благодаря чему удалось отказать от вырезов в нем
- Используется большая батарея с действительно быстрой зарядкой
- Есть коннектор для фирменных аксессуаров
- Нет места для использования карты памяти
- Большой вес может вызывать неудобства во время использования
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.8 дюймов
|Разрешение
|1116 x 2480 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|400 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.1%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
60
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|76.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|228 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Прозрачный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
97
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
5058
AnTuTu Benchmark 9
1235747
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu - 7 место
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|Redmagic OS 6
91
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 14 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
65
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.2
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
90
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Декабрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.