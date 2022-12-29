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ZTE Nubia Red Magic 8 Pro

ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
Дисплей
89
Производительность
97
Батарея
91
Камера
65
Итоговая оценка
82
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий по яркости дисплей с высокой частотой работы
  • Сенсор работает с высокой частотой 520 Гц
  • Встроенный кулер внутри корпуса заметно улучшает температурный режим смартфона
  • Передняя камера интегрирована в дисплей, благодаря чему удалось отказать от вырезов в нем
  • Используется большая батарея с действительно быстрой зарядкой
  • Есть коннектор для фирменных аксессуаров
  • Нет места для использования карты памяти
  • Большой вес может вызывать неудобства во время использования

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.8 дюймов
Разрешение 1116 x 2480 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 400 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
60

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 8 Pro
Высота 164 мм
Ширина 76.4 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 228 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Прозрачный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.1%
97

Производительность

Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
5058
AnTuTu Benchmark 9
1235747
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Redmagic OS 6
91

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.
65

Камеры

Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 8 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.2
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
90

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra
2. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
3. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro vs nubia Red Magic 7 Pro
4. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro vs Red Magic 7S
5. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro vs Red Magic 7S Pro
6. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro vs Apple iPhone 14
7. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro vs Xiaomi 13 Pro

Отзывы (2)

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Рок 29 декабря 2022 14:40
Это одно и тоже. Это как назвать тебя Сергеем и Сэр Геем.
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Сергей 29 декабря 2022 00:43
Тут oled, а не amoled.
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