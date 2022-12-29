ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Дисплей 89 Производительность 97 Батарея 91 Камера 65 Итоговая оценка 82 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Впечатляющий по яркости дисплей с высокой частотой работы

Впечатляющий по яркости дисплей с высокой частотой работы Сенсор работает с высокой частотой 520 Гц

Сенсор работает с высокой частотой 520 Гц Встроенный кулер внутри корпуса заметно улучшает температурный режим смартфона

Встроенный кулер внутри корпуса заметно улучшает температурный режим смартфона Передняя камера интегрирована в дисплей, благодаря чему удалось отказать от вырезов в нем

Передняя камера интегрирована в дисплей, благодаря чему удалось отказать от вырезов в нем Используется большая батарея с действительно быстрой зарядкой

Используется большая батарея с действительно быстрой зарядкой Есть коннектор для фирменных аксессуаров Нет места для использования карты памяти

Нет места для использования карты памяти Большой вес может вызывать неудобства во время использования

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.8 дюймов Разрешение 1116 x 2480 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 400 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

60 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Высота 164 мм Ширина 76.4 мм Толщина 8.9 мм Вес 228 граммов Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Прозрачный Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.1%

97 Производительность Все характеристики чипа ЗТЕ Нубия Ред Мэджик 8 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1487 Geekbench 5 (многоядерный) 5058 AnTuTu Benchmark 9 1235747 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu - 7 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Redmagic OS 6

91 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 80 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Время полной зарядки 0:37 ч.

65 Камеры Спецификации и тестирование камер Nubia Red Magic 8 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN5 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.2 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

90 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Nubia Red Magic 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.