Helio P60 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Mediatek Helio P60 (с графикой Mali-G72 MP3) и MediaTek Helio G35 (IMG PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Основные отличия
Преимущества Mediatek Helio P60
- Набирает существенно больше (на 56%) баллов в AnTuTu 8 – 172K vs 110K
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Helio G35
- Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
- На 15% выше частота процессора (2300 против 2000 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2 ГГц – Cortex-A73
4x 2 ГГц – Cortex-A53
|8x 2.3 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G72 MP3
|IMG PowerVR GE8320
|Архитектура
|Bifrost
|Rogue
|Частота GPU
|800 МГц
|680 МГц
|Ядер
|3
|2
|FLOPS
|86 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2340 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 32МП, 2x 24МП
|1x 25МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, AV1
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|4.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2018 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|MT6771
|-
|Официальный сайт
|Сайт Mediatek Helio P60
|Сайт MediaTek Helio G35
Опрос
126 (93.3%)
9 (6.7%)
Всего проголосовало: 135
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