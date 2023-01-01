Helio G36 против Helio G35 VS Helio G36 Helio G35 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G36 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G35 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества MediaTek Helio G36 Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже Преимущества MediaTek Helio G35 На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Helio G36 +1% 113010 Helio G35 112037 CPU - 38387 GPU - 17494 Memory - 18500 UX - 38325 Total score 113010 112037 Добавить ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Helio G36 175 Helio G35 175 Multi-Core Score Helio G36 +35% 925 Helio G35 683 Image compression - 27.3 Mpixels/s Face detection - 4.3 images/s Speech recognition - 9.73 words/s Machine learning - 6.17 images/s Camera shooting - 2.88 images/s HTML 5 - 0.59 Mnodes/s SQLite - 137.2 Krows/s

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 23 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 29 FPS

[Medium] Shadowgun Legends - 30 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 43 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 29 FPS

[Low] Смартфон - Xiaomi Poco C3

720 x 1600 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Helio G36 и Helio G35

Центральный процессор Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53

4x 1.8 ГГц – Cortex-A53 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53

4x 1.8 ГГц – Cortex-A53 Количество ядер 8 8 Частота 2200 МГц 2300 МГц Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A Техпроцесс 12 нм 12 нм TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель GPU PowerVR GE8320 PowerVR GE8320 Архитектура Rogue Rogue Частота GPU 680 МГц 680 МГц Вычислительных блоков 2 2 Шейдерных блоков 32 32 FLOPS - 54.4 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 1.2 1.2 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Нет Нет Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1 Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2400 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры 1x 50МП, 2x 13МП 1x 25МП, 2x 13МП Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265 Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7 Поддержка 5G Нет Нет Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с Wi-Fi 5 5 Bluetooth 5.0 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация Дата анонса Февраль 2022 года Июнь 2020 года Класс Бюджетный Бюджетный Номер модели - MT6765G Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G36 Сайт MediaTek Helio G35