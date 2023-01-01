Helio G36 против Helio G35
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G36 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G35 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Основные отличия
Преимущества MediaTek Helio G36
- Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G35
- На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 9
|CPU
|-
|38387
|GPU
|-
|17494
|Memory
|-
|18500
|UX
|-
|38325
|Total score
|113010
|112037
GeekBench 5
|Image compression
|-
|27.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|4.3 images/s
|Speech recognition
|-
|9.73 words/s
|Machine learning
|-
|6.17 images/s
|Camera shooting
|-
|2.88 images/s
|HTML 5
|-
|0.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|137.2 Krows/s
Игры
|PUBG Mobile
|-
|23 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|29 FPS
[Medium]
|Shadowgun Legends
|-
|30 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|43 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|29 FPS
[Low]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Helio G36 и Helio G35
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|12 нм
|12 нм
|TDP
|5 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|PowerVR GE8320
|PowerVR GE8320
|Архитектура
|Rogue
|Rogue
|Частота GPU
|680 МГц
|680 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|32
|32
|FLOPS
|-
|54.4 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|1.2
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1600 МГц
|1600 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Нет
|Нет
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Макс. разрешение дисплея
|2400 x 1080
|2400 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 50МП, 2x 13МП
|1x 25МП, 2x 13МП
|Запись видео
|1K при 30FPS
|1K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 30FPS
|1080p при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265
|H.264, H.265
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 7
|LTE Cat. 7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
|Скорость скачивания
|До 300 Мбит/с
|До 300 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2022 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Номер модели
|-
|MT6765G
|Официальный сайт
|Сайт MediaTek Helio G36
|Сайт MediaTek Helio G35
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