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Helio G36 против Helio G35

Helio G36
VS
Helio G35
Helio G36
Helio G35

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: MediaTek Helio G36 (с графикой PowerVR GE8320) и Helio G35 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Helio G36
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
Преимущества MediaTek Helio G35
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Helio G36
vs
Helio G35

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Helio G36 +1%
113010
Helio G35
112037
CPU - 38387
GPU - 17494
Memory - 18500
UX - 38325
Total score 113010 112037
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Helio G36 +35%
925
Helio G35
683
Image compression - 27.3 Mpixels/s
Face detection - 4.3 images/s
Speech recognition - 9.73 words/s
Machine learning - 6.17 images/s
Camera shooting - 2.88 images/s
HTML 5 - 0.59 Mnodes/s
SQLite - 137.2 Krows/s

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 23 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 29 FPS
[Medium]
Shadowgun Legends - 30 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 43 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 29 FPS
[Low]
Смартфон - Xiaomi Poco C3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Helio G36 и Helio G35

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53		 4x 2.3 ГГц – Cortex-A53
4x 1.8 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 12 нм 12 нм
TDP 5 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
Архитектура Rogue Rogue
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 32 32
FLOPS - 54.4 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 1.2 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1600 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Нет Нет
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2400 x 1080 2400 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 50МП, 2x 13МП 1x 25МП, 2x 13МП
Запись видео 1K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 1080p при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 7 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 300 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2022 года Июнь 2020 года
Класс Бюджетный Бюджетный
Номер модели - MT6765G
Официальный сайт Сайт MediaTek Helio G36 Сайт MediaTek Helio G35

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