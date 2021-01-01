Snapdragon 480 против Dimensity 720
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 480 (с графикой Adreno 619) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Dimensity
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 720
- Набирает больше (на 19%) баллов в AnTuTu 8 – 290K vs 244K
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|-
|94712
|GPU
|-
|72127
|Memory
|-
|67407
|UX
|-
|56445
|Total score
|244695
|290374
GeekBench 5
Single-Core Score
519
Multi-Core Score
1695
Игры
|PUBG Mobile
|-
|41 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|43 FPS
[High]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|49 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|30 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|30 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 480 и Dimensity 720
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
|7 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Mali-G57 MC3
|Архитектура
|Adreno 600
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|3
|Шейдерных блоков
|-
|48
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|1x 64МП, 2x 20МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Модем
|X51
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.1
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Июль 2020 года
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Номер модели
|SM4350
|MT6853V
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
|Сайт MediaTek Dimensity 720
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