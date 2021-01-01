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Qualcomm Snapdragon 480

Qualcomm Snapdragon 480

Qualcomm Snapdragon 480 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 4 января 2021 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 460 Gold на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 460 Silver на 1800 МГц.

Производительность CPU
42
Производительность в играх
36
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
49

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Qualcomm Snapdragon 480
241405
Total score 241405

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 480 c графикой Adreno 619

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A
Техпроцесс 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619
Архитектура Adreno 600
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51
Поддержка 4G LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2021 года
Класс Бюджетный
Номер модели SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 480

Сравнения с конкурентами

1. Qualcomm Snapdragon 730G или Snapdragon 480
2. Qualcomm Snapdragon 765G или Snapdragon 480
3. Qualcomm Snapdragon 720G или Snapdragon 480
4. MediaTek Helio G80 или Qualcomm Snapdragon 480
5. Qualcomm Snapdragon 460 или Snapdragon 480
6. Qualcomm Snapdragon 750G или Snapdragon 480

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