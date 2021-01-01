Qualcomm Snapdragon 480 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 4 января 2021 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 460 Gold на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 460 Silver на 1800 МГц.