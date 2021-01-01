Qualcomm Snapdragon 480
Qualcomm Snapdragon 480 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 4 января 2021 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 460 Gold на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 460 Silver на 1800 МГц.
Производительность CPU
42
Производительность в играх
36
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
49
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
AnTuTu 8
Qualcomm Snapdragon 480
241405
|Total score
|241405
Технические характеристикиПодробные характеристики чипа Снапдрагон 480 c графикой Adreno 619
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|Техпроцесс
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2021 года
|Класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480