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Snapdragon 660 против Snapdragon 480

Snapdragon 660
Snapdragon 660
VS
Snapdragon 480
Snapdragon 480

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
  • На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
  • Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 155K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Snapdragon 660
vs
Snapdragon 480

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Snapdragon 660
155794
Snapdragon 480 +57%
244695
CPU 69937 -
GPU 24360 -
Memory 32441 -
UX 27977 -
Total score 155794 244695

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Image compression 88.7 Mpixels/s -
Face detection 12 images/s -
Speech recognition 24.1 words/s -
Machine learning 18.3 images/s -
Camera shooting 11 images/s -
HTML 5 1.76 Mnodes/s -
SQLite 487.4 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Snapdragon 480

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.3-A
Кэш L2 2 МБ -
Техпроцесс 14 нм 8 нм
Количество транзисторов 1.75 млрд. -
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Adreno 512 Adreno 619
Архитектура Adreno 500 Adreno 600
Частота GPU 850 МГц -
Вычислительных блоков 1 -
Шейдерных блоков 128 -
FLOPS 217 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 32 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 680 Hexagon 686
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2560 x 1600 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X51
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Май 2017 года Январь 2021 года
Класс Средний класс Бюджетный
Номер модели SDM660 SM4350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 660 Сайт Qualcomm Snapdragon 480

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Комментарии

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