Snapdragon 660 против Snapdragon 480
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 660 (с графикой Adreno 512) и Snapdragon 480 (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 660
- На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
- На 10% выше частота процессора (2200 против 2000 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 480
- Более новый - выпущен на 3 года и 9 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (8 против 14 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 57%) баллов в AnTuTu 8 – 244K vs 155K
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|69937
|-
|GPU
|24360
|-
|Memory
|32441
|-
|UX
|27977
|-
|Total score
|155794
|244695
GeekBench 5
Single-Core Score
339
Multi-Core Score
1318
|Image compression
|88.7 Mpixels/s
|-
|Face detection
|12 images/s
|-
|Speech recognition
|24.1 words/s
|-
|Machine learning
|18.3 images/s
|-
|Camera shooting
|11 images/s
|-
|HTML 5
|1.76 Mnodes/s
|-
|SQLite
|487.4 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 660 и Snapdragon 480
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.84 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
|2x 2 ГГц – Kryo 460 Gold
6x 1.8 ГГц – Kryo 460 Silver
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L2
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|14 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|1.75 млрд.
|-
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 512
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 500
|Adreno 600
|Частота GPU
|850 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|1
|-
|Шейдерных блоков
|128
|-
|FLOPS
|217 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.0
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 32 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 29.8 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 680
|Hexagon 686
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2560 x 1600
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X12
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 12
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
|Скорость скачивания
|До 600 Мбит/с
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 150 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Май 2017 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Номер модели
|SDM660
|SM4350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 660
|Сайт Qualcomm Snapdragon 480
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