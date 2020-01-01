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Snapdragon 662 против Helio P22

Snapdragon 662
Snapdragon 662
VS
Helio P22
Helio P22

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 662 (с графикой Adreno 610) и MediaTek Helio P22 (PowerVR GE8320). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Показывает в 6.6 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Helio
  • Набирает существенно больше (на 82%) баллов в AnTuTu 8 – 178K vs 98K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (11 против 12 нанометров)
  • Более новая версия DirectX (12 vs 11)
Преимущества MediaTek Helio P22
  • Выше частота графического ускорителя (на 8%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 662 +101%
314
Helio P22
156
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 662 +87%
1416
Helio P22
756
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 662 +82%
178999
Helio P22
98305

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 662 и Helio P22

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 8x 2 ГГц – Cortex-A53
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 12 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP 9 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 PowerVR GE8320
Архитектура Adreno 600 Rogue
Частота GPU 600 МГц 650 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 96 64
FLOPS 272 Гфлопс 41 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 11

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1600 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 683 CorePilot
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 1600 x 720
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 21МП, 2x 13МП
Запись видео 4K при 30FPS 1K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 1080p при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X11 -
Поддержка 4G LTE Cat. 13 LTE Cat. 7
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 390 Мбит/с До 300 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.1 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Январь 2020 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM615 MT6762R
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 662 Сайт MediaTek Helio P22

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Комментарии

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