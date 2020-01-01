Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 665 vs Snapdragon 662 – что лучше?

Snapdragon 665 против Snapdragon 662

Snapdragon 665
Snapdragon 665
VS
Snapdragon 662
Snapdragon 662

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 665 (с графикой Adreno 610) и Snapdragon 662 (Adreno 610). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 665
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 662
  • Набирает больше (на 23%) баллов в AnTuTu 8 – 179K vs 146K
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 665
146210
Snapdragon 662 +23%
179359

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 665 и Snapdragon 662

Центральный процессор

Архитектура 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)		 4x 2 ГГц – Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
4x 1.8 ГГц – Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Техпроцесс 11 нм 11 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 610 Adreno 610
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Количество ALU 96 96
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 686 Hexagon 683
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 16МП 1x 48МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X12 X11
Поддержка 4G LTE Cat. 12 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 600 Мбит/с До 390 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM6125 SM615
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 665 Сайт Qualcomm Snapdragon 662

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
249 (41.4%)
353 (58.6%)
Всего проголосовало: 602

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 662 с Snapdragon 665, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях