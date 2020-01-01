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Snapdragon 712 против Snapdragon 710

Snapdragon 712
Snapdragon 712
VS
Snapdragon 710
Snapdragon 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 712 (с графикой Adreno 616) и Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 712
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Выше частота графического ускорителя (на 36%)
  • Показывает на 24% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 712 +2%
225395
Snapdragon 710
221157

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 712 и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.3 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2300 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8-A
Кэш L3 1 МБ -
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Количество транзисторов 3 млрд. 5.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 616 Adreno 616
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 550 МГц 750 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 310 Гфлопс 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 13.91 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 685 DSP Hexagon 685
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 3360 x 1440 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем X15 X15 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2019 года Май 2018 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SDM712 SDM710
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 712 Сайт Qualcomm Snapdragon 710

Опрос

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63 (55.8%)
50 (44.2%)
Всего проголосовало: 113

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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