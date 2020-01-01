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Snapdragon 730 против Snapdragon 720G

Snapdragon 730
Snapdragon 730
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 730 (с графикой Adreno 618) и Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 730
  • На 7% выше пропускная способность памяти (14.9 против 13.91 Гбит/с)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Более новый - выпущен на 10 месяцев позже
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 8 – 281K vs 252K
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 730
252629
Snapdragon 720G +11%
281076

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 730 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8-A ARMv8.2-A
Кэш L3 1 МБ 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 618 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 500 МГц 500 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS 386 Гфлопс 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Qualcomm Hexagon 688 DSP Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио 384 kHz/32 bit 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем X15 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 15 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Нет Нет
Скорость скачивания До 800 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Апрель 2019 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7150-AA SM7125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 730 Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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251 (25.2%)
747 (74.8%)
Всего проголосовало: 998

Сравнения с конкурентами

Комментарии

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