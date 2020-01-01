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Snapdragon 765G против Snapdragon 730

Snapdragon 765G
Snapdragon 765G
VS
Snapdragon 730
Snapdragon 730

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 765G (с графикой Adreno 620) и Snapdragon 730 (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Выше частота графического ускорителя (на 50%)
  • Набирает больше (на 26%) баллов в AnTuTu 8 – 319K vs 252K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (17 против 14.9 Гбит/с)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 765G +26%
319115
Snapdragon 730
252629

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 765G и Snapdragon 730

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 7 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 620 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 750 МГц 500 МГц
Количество ALU 192 128
FLOPS - 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 696 Qualcomm Hexagon 688 DSP
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3200 x 1800 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 22МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем X52 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2019 года Апрель 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7250-AB SM7150-AA
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 765G Сайт Qualcomm Snapdragon 730

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