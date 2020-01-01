Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 750G vs Snapdragon 720G – что лучше?

Snapdragon 750G против Snapdragon 720G

Snapdragon 750G
Snapdragon 750G
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 750G (с графикой Adreno 619) и Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Выше частота графического ускорителя (на 90%)
  • На 22% выше пропускная способность памяти (17 против 13.91 Гбит/с)
  • Набирает больше (на 18%) баллов в AnTuTu 8 – 331K vs 281K
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • На 5% выше частота процессора (2300 против 2200 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 750G +18%
331783
Snapdragon 720G
281076

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 750G и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 8 нм 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619 Adreno 618
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 500 МГц
Количество ALU 128 128
FLOPS - 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 17 Гбит/сек До 13.91 Гбит/сек
Объем До 12 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 694 Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 32МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем X52 X15
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 800 Мбит/с
Скорость загрузки До 210 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.1 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Сентябрь 2020 года Январь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели SM7225 SM7125
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 750G Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
45 (72.6%)
17 (27.4%)
Всего проголосовало: 62

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 720G с Snapdragon 750G, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях