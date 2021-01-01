Snapdragon 780G против Snapdragon 690
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 780G (с графикой Adreno 642) и Snapdragon 690 (Adreno 619L). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 780G
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 63%) баллов в AnTuTu 8 – 527K vs 322K
- На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|161413
|106188
|GPU
|164393
|62482
|Memory
|85627
|55313
|UX
|114231
|59570
|Total score
|527314
|322905
GeekBench 5
Single-Core Score
Snapdragon 780G +39%
873
630
Multi-Core Score
Snapdragon 780G +23%
2220
1804
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Snapdragon 780G и Snapdragon 690
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.4 ГГц – Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
3x 2.2 ГГц – Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
4x 1.9 ГГц – Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2000 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|8 нм
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 642
|Adreno 619L
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|128
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 770
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2220 x 1080
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 20МП
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X53
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2021 года
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM6350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 780G
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
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