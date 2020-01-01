Qualcomm Snapdragon 690 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 июня 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 560 Gold (Cortex-A77) на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 560 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.