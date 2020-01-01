Главная > Процессоры для смартфонов > Snapdragon 690: характеристики и тесты

Qualcomm Snapdragon 690

Qualcomm Snapdragon 690

Qualcomm Snapdragon 690 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 июня 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 560 Gold (Cortex-A77) на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 560 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.

Производительность CPU
48
Производительность в играх
47
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
55

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
627
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
AnTuTu Benchmark 8
323200

Технические характеристики

Подробные характеристики чипа Снапдрагон 690 c графикой Adreno 619L

Центральный процессор

Архитектура 2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8
Частота 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A
Техпроцесс 8 нм

Графический ускоритель

GPU Adreno 619L
Архитектура Adreno 600
Количество ALU 128
Версия Vulcan 1.1
Версия OpenCL 2.0
Версия DirectX 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Шина 2x 16 Бит
Пропускная способность До 14.9 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 692
Тип накопителя eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X51
Поддержка 4G LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6
Bluetooth 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Июнь 2020 года
Класс Средний класс
Номер модели SM6350
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 690

Сравнения с конкурентами

Комментарии

РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях