Qualcomm Snapdragon 690
Qualcomm Snapdragon 690 - восьмиядерный чипсет, который был анонсирован 17 июня 2020 года и изготовляется по 8-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Kryo 560 Gold (Cortex-A77) на 2000 МГц и 6 ядер Kryo 560 Silver (Cortex-A55) на 1700 МГц.
Производительность CPU
48
Производительность в играх
47
Энергоэффективность
77
Итоговая оценка
55
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
627
Geekbench 5 (многоядерный)
1820
AnTuTu Benchmark 8
323200
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2 ГГц – Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
6x 1.7 ГГц – Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|Частота
|2000 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|8 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 619L
|Архитектура
|Adreno 600
|Количество ALU
|128
|Версия Vulcan
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|Версия DirectX
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Шина
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 692
|Тип накопителя
|eMMC 5.1, UFS 2.1, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 192МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X51
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|Bluetooth
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Июнь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Номер модели
|SM6350
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 690
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