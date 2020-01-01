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Snapdragon 845 против Snapdragon 765G

Snapdragon 845
Snapdragon 845
VS
Snapdragon 765G
Snapdragon 765G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 845 (с графикой Adreno 630) и Snapdragon 765G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 845
  • На 75% выше пропускная способность памяти (29.8 против 17 Гбит/с)
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 8 – 360K vs 319K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Более новый - выпущен на 2 года позже
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 6%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 845 +13%
360535
Snapdragon 765G
319115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 845 и Snapdragon 765G

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.8 ГГц – Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
4x 1.5 ГГц – Kryo 385 Silver (Cortex-A55)		 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.3-A
Кэш L1 256 КБ -
Кэш L2 1 МБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 10 нм 7 нм
Количество транзисторов 3 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 630 Adreno 620
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 710 МГц 750 МГц
Количество ALU 256 192
FLOPS 727 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.0 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 29.8 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 685 Hexagon 696
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 32МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио DSD 32-бит/384 кГц AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X20 LTE X52
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Нет Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 150 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2017 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SDM845 SM7250-AB
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 845 Сайт Qualcomm Snapdragon 765G

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