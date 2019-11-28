Snapdragon 855 против A11 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
57
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
42
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
53
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 316K
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- Имеет на 2 ядра больше
- На 19% выше частота процессора (2840 против 2390 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
753
A11 Bionic +25%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +14%
2668
2346
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +37%
433723
316853
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2840 МГц
|2390 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|384 КБ
|64 КБ
|Кэш L2
|768 КБ
|8 МБ
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|4.3 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Apple GPU
|Архитектура
|Adreno 600
|-
|Частота GPU
|585 МГц
|-
|Ядер
|-
|3
|Количество ALU
|384
|-
|FLOPS
|899 Гфлопс
|325 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 14.9 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 3 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2436 x 1125
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|2x 12МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|-
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.0
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|SM8150
|-
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|-
Опрос
57 (59.4%)
39 (40.6%)
Всего проголосовало: 96
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