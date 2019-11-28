Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 855 vs A11 Bionic – что лучше?

Snapdragon 855 против A11 Bionic

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
A11 Bionic
A11 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A11 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 2.8 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 14.9 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (7 против 10 нанометров)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 316K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 19% выше частота процессора (2840 против 2390 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855
753
A11 Bionic +25%
939
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +14%
2668
A11 Bionic
2346
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +37%
433723
A11 Bionic
316853

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и A11 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.39 ГГц – Monsoon
4x 0 ГГц – Mistral
Количество ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2390 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 64 КБ
Кэш L2 768 КБ 8 МБ
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 4.3 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Apple GPU
Архитектура Adreno 600 -
Частота GPU 585 МГц -
Ядер - 3
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс 325 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 14.9 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 3 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2436 x 1125
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 2x 12МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 -

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
57 (59.4%)
39 (40.6%)
Всего проголосовало: 96

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A11 Bionic с Snapdragon 855, или задавайте вопросы
Рустам 28 ноября 2019 10:47
В тесте Antutu процессор А11 набирал ~220000 очков, почему занизили цифры??
0 Ответить
Root 28 ноября 2019 11:35
Мы используем среднестатистический показатель. Количество балов зависит от многих факторов, например температуры окружающей среды (которая будет влиять на тротлинг), версии ОС и т.д.
0 Ответить
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях