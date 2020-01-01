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Snapdragon 855 против Kirin 980

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Kirin 980
Kirin 980

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Kirin
  • Показывает на 30% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 9% выше частота процессора (2840 против 2600 МГц
  • На 7% выше пропускная способность памяти (34.1 против 31.78 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 403K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 980
  • На 2 МБ больше кэша третьего уровня
  • Выше частота графического ускорителя (на 23%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +7%
2668
Kirin 980
2486
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +7%
433723
Kirin 980
403506

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Kirin 980

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8-A
Кэш L1 384 КБ 512 КБ
Кэш L2 768 КБ 512 КБ
Кэш L3 2 МБ 4 МБ
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. 6.9 млрд.

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Mali G76 MP10
Архитектура Adreno 600 Bifrost
Частота GPU 585 МГц 720 МГц
Ядер - 10
Количество ALU 384 -
FLOPS 899 Гфлопс 691 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 1.2
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 31.78 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Да
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3120 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G -
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1400 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Август 2018 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели SM8150 -
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт HiSilicon Kirin 980

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