Snapdragon 855 против Snapdragon 750G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
- На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 331K
- Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
- Выше частота графического ускорителя (на 62%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Snapdragon 855 +22%
753
618
Geekbench 5 (многоядерный)
Snapdragon 855 +48%
2668
1799
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +31%
433723
331783
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.1-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|384 КБ
|-
|Кэш L2
|768 КБ
|-
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Техпроцесс
|7 нм
|8 нм
|Количество транзисторов
|6.7 млрд.
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Adreno 640
|Adreno 619
|Архитектура
|Adreno 600
|Adreno 600
|Частота GPU
|585 МГц
|950 МГц
|Количество ALU
|384
|128
|FLOPS
|899 Гфлопс
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 34.1 Гбит/сек
|До 17 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Hexagon 690
|Hexagon 694
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 48МП, 2x 24МП
|1x 192МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|X24 LTE, X50 5G
|X52
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 20
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 316 Мбит/с
|До 210 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.0
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2018 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|SM8150
|SM7225
|Официальный сайт
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
|Сайт Qualcomm Snapdragon 750G
Опрос
26 (70.3%)
11 (29.7%)
Всего проголосовало: 37
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