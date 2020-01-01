Главная > Сравнение мобильных процессоров > Snapdragon 855 vs Snapdragon 750G – что лучше?

Snapdragon 855 против Snapdragon 750G

Snapdragon 855
Snapdragon 855
VS
Snapdragon 750G
Snapdragon 750G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Qualcomm Snapdragon 855 (с графикой Adreno 640) и Snapdragon 750G (Adreno 619). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • В 2 раза выше пропускная способность памяти (34.1 против 17 Гбит/с)
  • На 29% выше частота процессора (2840 против 2200 МГц
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 8 – 433K vs 331K
  • Меньший размер транзистора (7 против 8 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 750G
  • Выше частота графического ускорителя (на 62%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 10 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Snapdragon 855 +31%
433723
Snapdragon 750G
331783

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Snapdragon 855 и Snapdragon 750G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)		 2x 2.2 ГГц – Kryo 570 Gold (Cortex-A77)
6x 1.8 ГГц – Kryo 570 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.1-A ARMv8.3-A
Кэш L1 384 КБ -
Кэш L2 768 КБ -
Кэш L3 2 МБ -
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Количество транзисторов 6.7 млрд. -

Графический ускоритель

GPU Adreno 640 Adreno 619
Архитектура Adreno 600 Adreno 600
Частота GPU 585 МГц 950 МГц
Количество ALU 384 128
FLOPS 899 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 34.1 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Hexagon 690 Hexagon 694
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 48МП, 2x 24МП 1x 192МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем X24 LTE, X50 5G X52
Поддержка 4G LTE Cat. 20 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 316 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.0 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2018 года Сентябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели SM8150 SM7225
Официальный сайт Сайт Qualcomm Snapdragon 855 Сайт Qualcomm Snapdragon 750G

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
26 (70.3%)
11 (29.7%)
Всего проголосовало: 37

Сравнения с конкурентами

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 750G с Snapdragon 855, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях